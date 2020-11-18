幼童搶玩「搖搖馬」絆倒手骨折 幼兒園逆轉免賠確定！
一名就讀再興幼兒園的6歲學童4年前被搶著玩搖搖馬的同學絆倒，導致手臂骨折，家長認為校方也有疏失，向同學父母、再興中學、園長和2名老師求償117萬餘元，一審判學校、園長和2名老師應連帶賠償18萬餘元，但台灣高等法院今逆轉改判免賠，全案確定。
學童和家長提告主張，他就讀再興幼兒園大班，2名老師2016年6月24日帶學生進行校園巡禮活動，在水泥地廣場宣布自由活動，他被想搶先玩搖搖馬、快速奔跑的同學絆倒，導致他重心不穩跌倒，手臂骨折，要求賠償醫療費、家教費、精神慰撫金等共117萬餘元。
台北地院一審判再興中學、園長、2名老師應賠償18萬餘元；案件上訴，高院認為，學童沒有舉證是因同學奔跑被腳絆倒而受傷，另2名老師在解散前已經說明遊戲規則，包括不能奔跑、推擠、要排隊等，且也在旁照看，若學生遵守規則方可避免事故發生，認為老師已經盡照護、注意義務。
再者，園長對幼兒園人員管理、訓練也沒有疏失，並無違法之處，認為園長、老師均不用負損害賠償責任，改判受傷學童敗訴，校方免賠，全案確定。
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