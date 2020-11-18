快訊

餐廳不用、室內泳池要戴！12月起強制戴口罩場所名單出爐 違者最重罰1.5萬

直播／不予續照！NCC：蔡衍明介入中天新聞台製播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女大學生同情借錢反遭恐嚇 警急拘提44歲男子到案

攝影中心 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南藝術大學劉姓女研究生，今年10月間在學校附近被李姓男子攔下 ，稱車輛故障需要1500元修車，女大學生同情借錢後，李嫌提供證件及留下聯絡方式等手法博取信任，被害人索討借款時，李男旋即「變臉」，並在LINE通訊軟體上以「跪求李府千歲保佑她全家死光光」、「電話號碼、賴、車牌，我就不信找不到你」等字眼恐嚇怒罵，試圖使被害人心生畏懼而放棄索討。

被害學生心生害怕向警方提出詐欺及恐嚇告訴，台南麻豆警分局今天緊急拘提李嫌到案，懷疑涉案不只一起，全案擴大偵辦中。

麻豆分局表示，臺南藝術大學學生提告遭恐嚇、詐欺案件，指李姓男子在今年10月間出現在藝術大學附近，隨機攔下被害人，告知其車輛故障，劉姓女碩士生同情而出借1500元，但後續要求對方還款時，對方一再用LINE傳訊息恐嚇，被害人事後也發現有人臉書警告，這名男子出沒在市區，會讓你拍身分證和健保卡還有拍照片，但事後要還錢就會一再拖延，再直接每天打電話問候你祖宗十八代，不斷恐嚇。

警方調查發現，涉有嫌疑的李姓男子（44歲）與今年8月間在台南火車站附近以提供假證件詐騙民眾修車費犯嫌為同一人，今天前往台南市東區其租屋處將涉嫌恐嚇大學生的44歲李姓男子拘提到案，目前正在偵訊中，將依恐嚇及詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

麻豆警分局長邱顯良表示，懷疑李嫌有以同樣手法反覆實施可能，呼籲民眾若有類此遭遇請盡速向警察機關報案。

44歲李姓男子涉嫌傳line恐嚇女大學生，台南麻豆警方拘提到案。記者吳淑玲／翻攝
44歲李姓男子涉嫌傳line恐嚇女大學生，台南麻豆警方拘提到案。記者吳淑玲／翻攝
李姓男子涉嫌經常行騙已有人在臉書平台貼文警告。記者吳淑玲／翻攝
李姓男子涉嫌經常行騙已有人在臉書平台貼文警告。記者吳淑玲／翻攝
44歲李姓男子涉嫌傳line恐嚇女大學生。記者吳淑玲／翻攝
44歲李姓男子涉嫌傳line恐嚇女大學生。記者吳淑玲／翻攝
44歲李姓男子涉嫌傳line恐嚇女大學生。記者吳淑玲／翻攝
44歲李姓男子涉嫌傳line恐嚇女大學生。記者吳淑玲／翻攝

恐嚇 詐欺 大學生

延伸閱讀

女大學生重慶景區落水 61歲英國總領事跳水救人

馬來西亞女大生不幸遇害 大學店家明辦追思會懷念她

撫慰父母！遇害女大學生飼養的蜜袋鼯 可回馬來西亞了

影／「祝福鵬程萬里」女大學生來不及領的畢業證書 媽媽又涙崩

相關新聞

陳慶男拒認詐兆豐1億4千萬 出庭「我頭很暈」吞藥丸

慶富公司遭控標得海巡署28艘巡防救難艇購建案，涉以假發票等向兆豐銀行詐貸1億4475萬多元，也是集團總裁陳慶男被起訴的第...

可惡！副教授誘騙兒童傳裸照 南投地檢求處10年重刑

北部某大學陳姓副教授涉嫌在臉書虛構身分，化名女子「林婷」等身分誘騙兒童及國中男女學生，自拍裸照讓他欣賞收藏，一名女童家長...

丁復華認收賄廖國棟不認罪 還稱「他是個人才！」

國民黨原住民立法委員廖國棟被控收取太流公司前董事長李恆隆790萬元，依職務收賄罪起訴，仍羈押；台北地院今天提解廖出庭，廖...

銅鑼灣書店潑漆案3人判刑 法官：不尊重別人政治理念

香港「銅鑼灣」書店創辦人林榮基來台開店，書店開張前被人潑漆，檢方將涉案3人起訴；台北地院審理，3名被告認罪，法官今天依公...

住院病患涉恐嚇護理師、醫師 持點滴架砸破玻璃遭訴

台北榮總呂姓住院病患，疑似要求醫師開止痛藥、不滿用藥被調整，連續3次恐嚇護理師及醫師，甚至情緒失控咆哮住院醫師，持點滴架...

幼童搶玩「搖搖馬」絆倒手骨折 幼兒園逆轉免賠確定！

一名就讀再興幼兒園的6歲學童4年前被搶著玩搖搖馬的同學絆倒，導致手臂骨折，家長認為校方也有疏失，向同學父母、再興中學、園...

女大學生同情借錢反遭恐嚇 警急拘提44歲男子到案

台南藝術大學劉姓女研究生，今年10月間在學校附近被李姓男子攔下 ，稱車輛故障需要1500元修車，女大學生同情借錢後，李嫌...

「工人作家」針灸治青光眼出事 求償311萬二審再敗訴

前國策顧問、「工人作家」楊青矗2012年到明師中醫診所針灸治療青光眼，指控醫師滅菌消毒、施針不當，導致細菌進入腦部，手術...

國家隊進大陸口罩冒充MIT 負責人遭訴沒收千萬不法所得

彰化縣豪品公司涉嫌進口中國大陸製的口罩，偽標成MIT醫療用口罩賣給台灣通路商及網路商等，自今年6月起共販出490多萬片口罩，獲利金額高達2556萬元，彰化地檢署今天依加重詐欺取財罪等起訴呂姓負責人，並向法院聲請沒收1914萬元不法所得。

男子購買「真咖啡包」及砂糖 混充毒品出售遭起訴

台中市民鐘姓男子購買「真咖啡包」、砂糖後，分裝至夾鏈袋，混充毒品咖啡包及K他命，在網路兜售，經警偵辦林男涉嫌違反毒品危害...

「他有老母要養，我願意原諒他」 前男友猥褻獲輕判

江男不滿女友小玲（化名）結交新男友，還叫他去找別的女孩子，在菜園裡強行撫摸她的胸部，對著她說別人的器官比較適合妳，妳才給...

法院裁准！中市府聲請假扣押台開4.29億財產

台中市政府經濟發展局委託台灣土地開發公司執行工業園區開發案，指該公司遲未還市府結餘款，全案進入法律訴訟階段。市府以現有資...

熱門新聞

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

台南男持刀殺鄰居夫婦1死1傷 抱百萬致歉遭遺孀拒絕

34歲女拔20顆牙後昏迷死亡明解剖 醫院：靜候司法調查

影／台中高鐵特區建案工地火警 2移工失聯搜救中

34歲女拔20顆牙後死亡 解剖初判「右肺吸入性肺炎」

泰山傳死亡車禍 熊貓外送員擦撞公車傷重不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。