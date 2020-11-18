女大學生同情借錢反遭恐嚇 警急拘提44歲男子到案

台南藝術大學劉姓女研究生，今年10月間在學校附近被李姓男子攔下 ，稱車輛故障需要1500元修車，女大學生同情借錢後，李嫌提供證件及留下聯絡方式等手法博取信任，被害人索討借款時，李男旋即「變臉」，並在LINE通訊軟體上以「跪求李府千歲保佑她全家死光光」、「電話號碼、賴、車牌，我就不信找不到你」等字眼恐嚇怒罵，試圖使被害人心生畏懼而放棄索討。

被害學生心生害怕向警方提出詐欺及恐嚇告訴，台南麻豆警分局今天緊急拘提李嫌到案，懷疑涉案不只一起，全案擴大偵辦中。

麻豆分局表示，臺南藝術大學學生提告遭恐嚇、詐欺案件，指李姓男子在今年10月間出現在藝術大學附近，隨機攔下被害人，告知其車輛故障，劉姓女碩士生同情而出借1500元，但後續要求對方還款時，對方一再用LINE傳訊息恐嚇，被害人事後也發現有人臉書警告，這名男子出沒在市區，會讓你拍身分證和健保卡還有拍照片，但事後要還錢就會一再拖延，再直接每天打電話問候你祖宗十八代，不斷恐嚇。

警方調查發現，涉有嫌疑的李姓男子（44歲）與今年8月間在台南火車站附近以提供假證件詐騙民眾修車費犯嫌為同一人，今天前往台南市東區其租屋處將涉嫌恐嚇大學生的44歲李姓男子拘提到案，目前正在偵訊中，將依恐嚇及詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。