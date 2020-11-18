「工人作家」針灸治青光眼出事 求償311萬二審再敗訴

前國策顧問、「工人作家」楊青矗2012年到明師中醫診所針灸治療青光眼，指控醫師滅菌消毒、施針不當，導致細菌進入腦部，手術後仍視力模糊，向診所、中醫師提告求償311萬元，一審判他敗訴，台灣高等法院今駁回上訴，仍判診所、醫師免賠，可上訴。

楊青矗提告主張，他患有青光眼，2012年7月三度到明師中醫診所治療，卻因為吳姓醫師替他針灸攢竹穴時，因滅菌消毒、施針不當，導致他鼻竇的星座鏈球菌進入腦部，引發腦膿瘍，歷經3次住院手術，仍視力模糊，造成他身心莫大痛苦，要求賠償311萬餘元。

新北地院一審認為，無法認定醫師、診所有過失而判楊青矗敗訴；楊不服提上訴，高院二審認為，楊沒有舉證醫師針灸時使用的是已過保存期限、滅菌不當的針具，加上醫審會鑑定認為攢竹穴雖靠近鼻竇中的額竇，但額竇周圍有堅硬額骨保護，針灸多採斜刺、沿皮橫刺，且一般中醫師進針若觸及骨頭就不會再推進，應不會刺穿額骨、額竇。

再者，楊青矗致病的星座鏈球菌是口腔正常菌種之一，而楊青矗接受針灸的穴位，也不是星座鏈球菌常見的來源部位，應不可能因針灸導致腦膿瘍。