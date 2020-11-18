陳慶男拒認詐兆豐1億4千萬 出庭「我頭很暈」吞藥丸

慶富公司遭控標得海巡署28艘巡防救難艇購建案，涉以假發票等向兆豐銀行詐貸1億4475萬多元，也是集團總裁陳慶男被起訴的第3起詐貸案。此案高雄地院今天首度開庭，滿頭白髮的他喊冤「我沒犯罪啊！」卻以「我頭很暈」不願再多講，後來還當庭吞1顆藥丸，庭訊後還押。

蒞庭檢察官在庭訊結束之際，也詢問陳慶男（79歲）身體狀況，陳的委任律師李育禹說，陳慶男有會頭暈，但監所沒有腦科的專門醫師，已到海總醫院就診，沒檢查出原因，還要再安排去檢查。陳現仍因海科館案收押，多次以身體健康狀況為由請求交保，都遭法院拒絕。

檢方起訴指出，慶富2013年4月間以37億4200萬元得標洋巡總局28艘100噸級「巡防救難艇」購建案，卻找下游廠商配合製作不實合約書、開立不實發票，向兆豐銀行詐取貸款1億4475萬多元，陳慶男等7人涉銀行法詐欺取財、偽造文書等罪嫌。

陳慶男自先前獵雷艦詐貸案、海科館詐貸案坐輪椅出庭，今天仍坐輪椅由法警推進法庭內的被告席，陳頭髮蒼白，面容顯得憔悴；當法官詢問面對檢方指控有無意見？他以台語回「我沒犯罪啊！」法官表示他可以說明意見，陳隨即說「我頭殼暈」，要律師幫他回答。

律師李育禹指出，陳慶男擔任慶富集團總裁，僅負責抽象性的決策，不清楚假合約、假發票，都交給兼董事長特助的包商陳全雄處理，他本身主觀上應無犯意，且慶富有向兆豐的繳付貸款的利息，應沒要詐欺。