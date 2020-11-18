國家隊進大陸口罩冒充MIT 負責人遭訴沒收千萬不法所得

彰化縣豪品公司涉嫌進口中國大陸製的口罩，偽標成MIT醫療用口罩賣給台灣通路商及網路商等，自今年6月起共販出490多萬片口罩，獲利金額高達2556萬元，彰化地檢署今天依加重詐欺取財罪等起訴呂姓負責人，並向法院聲請沒收1914萬元不法所得。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，豪品公司今年3月取得衛福部所核發的第一級醫療器材許可證後，在其公司彰化縣員林二廠生產第一等級醫用口罩，且被中央疫情指揮中心列為徵用口罩的口罩國家隊。

但呂姓負責人得知自6月起醫用口罩將會解除管制可自由買賣，竟自大陸進口非醫用的一般口罩，再以該公司有許可字號的外盒包裝，以混充成台灣製醫用口罩販售謀利。

起訴書指出，豪品公司自6月起也透過網際網路及對通路商兜售口罩，在接到訂單後，從大陸江蘇進口的口罩拆除包裝，去除簡體字「非醫用」的合格證字樣，再以膠袋重新封黏後，裝入豪品公司醫用口罩內盒，以「H559型平面活性碳」、

「「H5707型兒童三D立體」、「H5738型成入三D立體」三款產品賣給不知情的通路廠商，也通過網路蝦皮拍賣、奇摩、露天等拍賣等共賣出9萬8153盒，共490萬7650片的口罩，詐取2556萬多元，直到經濟部標準檢驗局等查核小組接獲通報，於今年9月由彰化地檢署指調查局及警方查辦後而查扣偽標的口罩。

彰化地檢署今依加重詐欺取財罪、商品虛偽標記等罪嫌將該公司呂姓負責人提起公訴，由於當時豪品有讓消費者辦理口罩退貨共退貨642多萬元的口罩，所以其

犯罪所得2556萬多元可扣除642多萬元，檢方並向法院聲請沒收1914萬元不法所得。