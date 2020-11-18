丁復華認收賄廖國棟不認罪 還稱「他是個人才！」

國民黨原住民立法委員廖國棟被控收取太流公司前董事長李恆隆790萬元，依職務收賄罪起訴，仍羈押；台北地院今天提解廖出庭，廖稱「絕對沒有收受賄賂」，還稱處理原住民事務繁忙，不知道辦公室主任丁復華是李恆隆的智囊團之一。

丁復華被控收賄180萬元，偵查中已繳回犯罪所得，上周五開庭也向法官認罪，律師團幫丁向法官求減刑輕判，不過，廖國棟目前羈押禁見中，他今天向法官稱讚丁復華非常優秀，「是不可多得的法律、政治人才」。

廖國棟說，太流增資登記是史上特別的案子，司法裁判公司登記的資料屬偽造，造成行政、司法認知上的差異，他與丁復華才會接受陳情處理。

廖說，他與李恆隆、「白手套」是知公司公關郭克銘幾年才見過二、三次面，與李恆隆沒有任何協議、對價、收受，他更不曉得丁復華其實是李恆隆的智囊團成員之一。

廖國棟說，他棄醫從政20年，最大的負擔就是推動原住民的轉型正義，一直在原鄉服務，擔任阿美族「頭目協會」理事長，未來要將「頭目會議」轉型為民族議會；去年6月，他在花東地區與林務局、台糖、退輔會談好3塊土地供原民使用成功，本來，上個月要召集民族議會、明年3月要準備開民族大會，「卻就這樣『進去了』」。

廖稱，去年12月18日公司法適用鑑定公聽會後，12月24日丁復華請他去永詮公司，他以為要去見做海上風力發電的陳壽山「陳董」、藥界友人翁源水，後來被帶去見李恆隆、另一「白手套」統領百貨總理翁華利。

廖國棟解釋，那次會面是一個意外的過程，是次會面，他因選舉忙碌沒有耽擱太久，臨走前，丁復華拿一個包包給他，就他所認知包包內是陳壽山給他的選舉資源。

廖國棟的律師康賢綜辯護說，丁復華在外的事務，廖國棟不知情；康說，2015年6月9日丁復華匯款70萬元去買一輛BMW轎車，2016年1月6日又匯220萬元到兒子名下的帳戶，證據顯示，是丁復華從中安排再私下收賄，而廖國棟則渾然不知情。

廖國棟今年8月4日偵查中被羈押禁見迄今，律師團開庭前，遞狀替廖聲請具保停止羈押，承審法官今天整理有關廖國棟「有無收賄」、「主觀上有無犯意」、「與丁復華有無共犯關係」爭點，預計12月3日下午開庭審查廖國棟應否繼續羈押。