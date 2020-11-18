快訊

中天不續照 藍委批NCC箝制新聞自由「太狠了」

七位委員全數通過！NCC重大決定：中天新聞台不予換照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丁復華認收賄廖國棟不認罪 還稱「他是個人才！」

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

國民黨原住民立法委員廖國棟被控收取太流公司前董事長李恆隆790萬元，依職務收賄罪起訴，仍羈押；台北地院今天提解廖出庭，廖稱「絕對沒有收受賄賂」，還稱處理原住民事務繁忙，不知道辦公室主任丁復華是李恆隆的智囊團之一。

丁復華被控收賄180萬元，偵查中已繳回犯罪所得，上周五開庭也向法官認罪，律師團幫丁向法官求減刑輕判，不過，廖國棟目前羈押禁見中，他今天向法官稱讚丁復華非常優秀，「是不可多得的法律、政治人才」。

廖國棟說，太流增資登記是史上特別的案子，司法裁判公司登記的資料屬偽造，造成行政、司法認知上的差異，他與丁復華才會接受陳情處理。

廖說，他與李恆隆、「白手套」是知公司公關郭克銘幾年才見過二、三次面，與李恆隆沒有任何協議、對價、收受，他更不曉得丁復華其實是李恆隆的智囊團成員之一。

廖國棟說，他棄醫從政20年，最大的負擔就是推動原住民的轉型正義，一直在原鄉服務，擔任阿美族「頭目協會」理事長，未來要將「頭目會議」轉型為民族議會；去年6月，他在花東地區與林務局、台糖、退輔會談好3塊土地供原民使用成功，本來，上個月要召集民族議會、明年3月要準備開民族大會，「卻就這樣『進去了』」。

廖稱，去年12月18日公司法適用鑑定公聽會後，12月24日丁復華請他去永詮公司，他以為要去見做海上風力發電的陳壽山「陳董」、藥界友人翁源水，後來被帶去見李恆隆、另一「白手套」統領百貨總理翁華利。

廖國棟解釋，那次會面是一個意外的過程，是次會面，他因選舉忙碌沒有耽擱太久，臨走前，丁復華拿一個包包給他，就他所認知包包內是陳壽山給他的選舉資源。

廖國棟的律師康賢綜辯護說，丁復華在外的事務，廖國棟不知情；康說，2015年6月9日丁復華匯款70萬元去買一輛BMW轎車，2016年1月6日又匯220萬元到兒子名下的帳戶，證據顯示，是丁復華從中安排再私下收賄，而廖國棟則渾然不知情。

廖國棟今年8月4日偵查中被羈押禁見迄今，律師團開庭前，遞狀替廖聲請具保停止羈押，承審法官今天整理有關廖國棟「有無收賄」、「主觀上有無犯意」、「與丁復華有無共犯關係」爭點，預計12月3日下午開庭審查廖國棟應否繼續羈押。

廖國棟。圖／聯合報系資料照片
廖國棟。圖／聯合報系資料照片

廖國棟 丁復華 李恆隆

延伸閱讀

立委貪瀆案下周「重戲」登場！ 審判蘇震清、廖國棟

立委貪瀆案／李恆隆要求訂正起訴書 檢拒絕

影／李恆隆行賄立委出「奇招」！請檢察官調整起訴書再認罪

被控行賄立委蘇震清等人 李恆隆庭訊承認給錢

相關新聞

可惡！副教授誘騙兒童傳裸照 南投地檢求處10年重刑

北部某大學陳姓副教授涉嫌在臉書虛構身分，化名女子「林婷」等身分誘騙兒童及國中男女學生，自拍裸照讓他欣賞收藏，一名女童家長...

丁復華認收賄廖國棟不認罪 還稱「他是個人才！」

國民黨原住民立法委員廖國棟被控收取太流公司前董事長李恆隆790萬元，依職務收賄罪起訴，仍羈押；台北地院今天提解廖出庭，廖...

銅鑼灣書店潑漆案3人判刑 法官：不尊重別人政治理念

香港「銅鑼灣」書店創辦人林榮基來台開店，書店開張前被人潑漆，檢方將涉案3人起訴；台北地院審理，3名被告認罪，法官今天依公...

國家隊進大陸口罩冒充MIT 負責人遭訴沒收千萬不法所得

彰化縣豪品公司涉嫌進口中國大陸製的口罩，偽標成MIT醫療用口罩賣給台灣通路商及網路商等，自今年6月起共販出490多萬片口罩，獲利金額高達2556萬元，彰化地檢署今天依加重詐欺取財罪等起訴呂姓負責人，並向法院聲請沒收1914萬元不法所得。

男子購買「真咖啡包」及砂糖 混充毒品出售遭起訴

台中市民鐘姓男子購買「真咖啡包」、砂糖後，分裝至夾鏈袋，混充毒品咖啡包及K他命，在網路兜售，經警偵辦林男涉嫌違反毒品危害...

「他有老母要養，我願意原諒他」 前男友猥褻獲輕判

江男不滿女友小玲（化名）結交新男友，還叫他去找別的女孩子，在菜園裡強行撫摸她的胸部，對著她說別人的器官比較適合妳，妳才給...

法院裁准！中市府聲請假扣押台開4.29億財產

台中市政府經濟發展局委託台灣土地開發公司執行工業園區開發案，指該公司遲未還市府結餘款，全案進入法律訴訟階段。市府以現有資...

影／明徳外役監獄舉辦收容人路跑 典獄長：記得跑回來

法務部明德外役監獄今天舉辦收容人「環山路跑比賽」，依年齡分為「壯年」及「青年」二組，典獄長杜聰典鳴槍起跑時，還幽默提醒收...

學甲動保園區抗爭民眾警移送違反社維法？ 法官聲請釋憲

台南市府計畫在學甲區興建動物保護教育園區，遭到當地民眾反對及激烈抗爭，台南市警局學甲分局認王姓女子等11名抗爭民眾違反社...

看到背上刺青想起前女友 約她外出性侵判刑3年10月

蔡男5年前與小蘋交往時，背部刺上鍾馗、梵文、火焰等刺青，兩人分手後，看到刺青就會想到她，去年蔡邀小蘋外出，再以肚子痛要上...

欠債躲23年 宣告死亡16年 酒駕被逮他「復活」

五十四歲朱姓男子廿三年前欠下巨債，從新竹跑到台北躲藏，十六年前已被宣告死亡；他做粗工維生，大多住工寮，過著沒有身分的日子...

監委要求限期查「石木欽案」 法務部：還在查

監察院今年9月公布前公務員懲戒委員會委員長石木欽案調查報告，要求行政、司法院2個月內擴大查處違法人員，時間屆期，法務部今...

熱門新聞

影／女1次被拔20顆牙 隔天昏迷送醫不治家屬求真相

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

台南男持刀殺鄰居夫婦1死1傷 抱百萬致歉遭遺孀拒絕

工人死了16年意外被警方「復活」 工地老闆難以置信

34歲女拔20顆牙後昏迷死亡明解剖 醫院：靜候司法調查

影／台中高鐵特區建案工地火警 2移工失聯搜救中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。