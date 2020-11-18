銅鑼灣書店潑漆案3人判刑 法官：不尊重別人政治理念

香港「銅鑼灣」書店創辦人林榮基來台開店，書店開張前被人潑漆，檢方將涉案3人起訴；台北地院審理，3名被告認罪，法官今天依公然侮辱、毀損、傷害、強制4罪判鄭啟龍、曾士峰、曾士晟有期徒刑3月到4月，得易科罰金9萬元到12萬元。可上訴。

林榮基今年4月25日在台北市中山區南京西路開設銅鑼灣書店，持續宣揚香港問題的理念，台北地檢署指控，鄭啓龍透過網路蒐集林榮基的照片、書店街景圖檔，邀曾士晟、曾士峰兄弟謀議對林榮基潑灑紅色油漆。

今年4月20日下午，鄭啓龍等搭乘高鐵自高雄北上，投宿漢口街旅館確認犯罪細節；4月21日上午7時，3人分別搭計程車前往書店附近；8時45分，曾氏兄弟見林榮基進入咖啡店戶外座位區，由曾士峰拿隨身攜帶的瓶裝紅漆倒入紙杯，對林潑灑，曾士晟則持手機拍攝過程。

逞凶後，林榮基頭部、臉部、上半身、雙手均沾染紅漆受傷；案發後，曾氏兄弟逃逸，並將潑漆照片傳給鄭啓龍，3人再共同搭計程車返回投宿旅館、搭乘高鐵返回高雄，警方逮捕3人法辦，檢察官偵查起訴，3人在法院均認罪。