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影／明徳外役監獄舉辦收容人路跑 典獄長：記得跑回來

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

法務部明德外役監獄今天舉辦收容人「環山路跑比賽」，依年齡分為「壯年」及「青年」二組，典獄長杜聰典鳴槍起跑時，還幽默提醒收容人「記得跑回來」。

今天參賽有110 人，先暖身運動後，由法務部矯正署教化輔導組編審 張家菁及典獄長杜聰典鳴笛起跑，是在監獄內，青年組一圈4.2公里，至壯年組二圈8.4 公里的環山慢跑比賽，典獄長杜聰典也參加「壯年組」，以21分17秒第七名成績完賽。

副典獄長簡永池表示，依返抵終點時間擇取各組前 5 名，並依規定給予獎狀及加分之獎勵， 完成比賽的收容人同時也發給完賽證明；因取得獎狀的收容人可以提前一個月報假釋所以大家參加都非常的踴躍。

典獄長杜聰典表示，比賽的真正目的不是為了獎勵，而是同學們 對自我表現和要求的實踐，透過比賽可以檢討自己，向上提昇。

明徳外役監獄環境優美，有高聳翠綠的樹林，進行環山路跑，在過程中可以呼吸到 芬多精，聽到蟲鳴鳥叫聲，還可以欣賞沿路風景，在監所裡面相當難得的一個環境。

明德外役監獄之前才發生收容人到附近的工廠自主作業時，脫逃2個半月才主動投案，事實上目前這邊的收容人有411人，因為可以請假外宿，也可以申請懇親房夫婦同住，周五晚上入住、周日上午10點離開，採人性化的管理，收容人平均2年就可假釋出獄，獄方將脫逃視為個案。

法務部明德外役監獄今天舉辦收容人環山路跑活動。記者吳淑玲／攝影
法務部明德外役監獄今天舉辦收容人環山路跑活動。記者吳淑玲／攝影
法務部明德外役監獄今天舉辦收容人環山路跑活動。記者吳淑玲／攝影
法務部明德外役監獄今天舉辦收容人環山路跑活動。記者吳淑玲／攝影
法務部明德外役監獄今天舉辦收容人環山路跑活動，典獄長杜聰典鳴槍。記者吳淑玲／攝影
法務部明德外役監獄今天舉辦收容人環山路跑活動，典獄長杜聰典鳴槍。記者吳淑玲／攝影
法務部明德外役監獄今天舉辦收容人環山路跑活動。記者吳淑玲／攝影
法務部明德外役監獄今天舉辦收容人環山路跑活動。記者吳淑玲／攝影
法務部明德外役監獄今天舉辦收容人環山路跑活動。記者吳淑玲／攝影
法務部明德外役監獄今天舉辦收容人環山路跑活動。記者吳淑玲／攝影

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