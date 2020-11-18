學甲動保園區抗爭民眾警移送違反社維法？ 法官聲請釋憲

台南市府計畫在學甲區興建動物保護教育園區，遭到當地民眾反對及激烈抗爭，台南市警局學甲分局認王姓女子等11名抗爭民眾違反社會秩序維護法第85條妨害公務移送台南地院柳營簡易庭裁處，但法官認有違反比例原則侵害憲法保障人身、言論、集會自由等有違憲疑義，罕見聲請大法官釋憲，並於釋憲前停止審判程序。學甲警分局長翁誌宏指出，尊重法官的見解。

警方認抗爭民眾違反社會秩序維護法第85條第1、2款，亦即於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者；於公務員依法執行職務時，聚眾喧嘩，致礙公務進行者，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

然而，柳營簡易庭法官認為本案應適用的社會秩序維護法第85條第1、2款，確信牴觸憲法第8條、第11條、第14條、第15條、第22條、第23條，違反比例原則侵害憲法保障人身自由、言論自由、集會自由、財產權以及一般行動（行為）自由，且影響本案的裁判結果。因此，法官為此聲請釋憲，並裁定於司法院大法官為憲法解釋前停止審判程序。

面對法官聲請釋憲，台南地院表示，確實不常見，本案法官也向院長報告，院長很尊重法官的見解。

事實上，台南地院長董武全任職台南高分院合議庭，也曾提出釋字699號「汽車駕駛人拒絕酒測者，吊銷其駕照、禁其3年內考領駕照，並吊銷所持各級車類駕照之規定，違憲？」，認有其侵犯工作權疑慮。