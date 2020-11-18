看到背上刺青想起前女友 約她外出性侵判刑3年10月

蔡男5年前與小蘋交往時，背部刺上鍾馗、梵文、火焰等刺青，兩人分手後，看到刺青就會想到她，去年蔡邀小蘋外出，再以肚子痛要上廁所，載她回他的租住處性侵得逞，蔡男否認犯行，法官不採信，被害人表示蔡不尊重女性、請求重判，台中地院依強制性交罪將他判刑3年10月。可上訴。

判決書指出，蔡男於2015年透過網路認識小蘋，2人曾在他的住處發生性交行為，其後二人並無聯繫。至去年4月9日，他透過臉書聯繫上小蘋，同月17日凌晨傳送多則臉書訊息要求與她見面。

同日凌晨，雙方在中市逢甲路與西屯路路口便利商店碰面、聊天後，蔡假意提議開車前往清水休息站，小蘋不疑有他，同意他的提議。惟於前往清水休息站途中，蔡以肚子痛要上廁所為由，駕車載她至他的租屋處性侵害得逞。

被害人小蘋當下覺得反感噁心，乃至浴室沖洗下體，並於沖洗後至該租屋處另一房間將房門反鎖，並以LINE告知女性友人她其遭遇危險，女性友人因此報警處理，經警循線查獲。

蔡男否認強制性交犯行，辯稱與她發生性行為，並沒有違反她的意願。並稱2人在5年前透過臉書認識，曾經交往過幾個月，當時她還會去他家中。2人在交往時，他在整個背上刺上鍾馗、梵文、火焰等刺青，現在看到刺青就會想到她。

從蔡男與小蘋對話訊息，他於短短數日內，不斷積極主動傳送訊息予她，對她噓寒問暖、主動表示要載其回家，甚至暗示他身上有代表她意涵的刺青，一再對她表達好感、想要見面之意，而她曾對他傳送「關你屁事」、「對小屁孩的亂槍打鳥沒興趣」、「已經打擾我了」、「你不要那麼無聊好嗎」。

顯見小蘋對於蔡男表示好感、有追求之意的簡訊已為明確拒絕、反感之意 ，甚者，於前開對話內容中，完全無法看出其二人前曾有交往關係之任何跡象或對話。