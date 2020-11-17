監委要求限期查「石木欽案」 法務部：還在查

公懲會前委員長石木欽。圖／聯合報系資料照片 監察院今年9月公布前公務員懲戒委員會委員長石木欽案調查報告，要求行政、司法院2個月內擴大查處違法人員，時間屆期，法務部今天說，因無法馬上回覆，已函轉監察院展延。

法務部說，有關監察院調查「石木欽案」函請行政院調查相關司法人員有無違反倫理規範等情事，經接獲行政院來文後，已交由權責機關依法查處。

不過，因案發時間久遠，尚待仔細勾稽相關資料，目前仍持續在進行調查中，暫無法馬上回覆，為此，已先行函報行政院，函轉監察院展延，等有具體結果後會儘速回覆，以昭公信。

石木欽因接受好友、官司當事人佳和實業公司董事長翁茂鍾招待，以兒子名義購買翁公司的股票，遭監察院彈劾。

監察委員今年9月9日開記者會，進一步揭發有多名審、檢、調、警高層也曾和翁茂鍾球敘或接受招待，要求行政、司法院兩院2個月內徹查。

監委列出曾私下向翁茂鍾買入翁經營控制的怡安公司（後改名為應華精密公司）未上櫃股票的，包括時任最高法院法官石木欽、時任宜蘭地檢署檢察長王崇儀、時任台南地檢署檢察長方萬富、時任台北市調查處機動組主任秦台生等。