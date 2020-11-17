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男子徒手從5樓爬進女鄰居家 橋頭地院判關40天

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名毛姓男子今年4月無故徒手從5樓攀爬進廖姓女子家中，橋頭地院判定毛男涉犯無故侵入他人住宅罪，處拘役40日。圖／聯合報系資料照片
高雄市一名毛姓男子今年4月無故徒手從5樓攀爬進廖姓女子家中，橋頭地院判定毛男涉犯無故侵入他人住宅罪，處拘役40日。圖／聯合報系資料照片
毛姓男子今年4月間從高雄楠梓區住家大樓電梯旁窗戶，攀到鄰居住處停留約10幾分後才爬回家，當時也在屋內的女住戶聽到聲響，調監視器驚覺遭入侵，嚇得報警。毛落網後認罪，稱「聞到塑膠味」才前往察看，橋頭地院依犯無故侵入他人住宅罪處拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

判決指出，毛姓男子與被害女住戶住同棟大樓的6樓及5樓，毛男當天回家時，從5樓電梯旁的窗戶向外攀爬外牆到廖女住處的更衣室窗戶侵入，他經過客廳、廚房、主臥室等處，停留約10分鐘後，再沿原路爬走離開。

廖女作證指出，當時在浴室，聽到家中有聲音，打開浴室門卻沒看到人影，家中也沒有東西不見，向大樓調閱附近監視器後，發現有人入侵家中，才向警方報案。

毛男落網後，應訊、審理時都承認犯行，他辯稱在家中聞到塑膠味，出於一時好奇，才徒手攀爬進入廖女住處，但沒發現塑膠味源頭，就照原路爬回家了。

法院認為，毛姓男子認罪，但廖女沒有和解意願，考量他沒前科，依無故侵入他人住宅罪處拘役40日，得易科罰金4萬元。

監視器 電梯

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