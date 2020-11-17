台南男持刀殺鄰居夫婦1死1傷 抱百萬致歉遭遺孀拒絕

陳姓凶嫌今天下午當庭鞠躬且籌措100萬元現金，看到好久不見母親情緒激動啜泣，「對不起」、「我錯了」向鄰居遺孀致遭拒。圖／翻攝照

台南市新營區男子陳建松與鄰居陳姓夫妻長期相處不睦，今年7月3日晚間8時多因細故又發生爭吵，陳建松情緒失控，拿出隨身刀械往鄰居夫婦攻擊，致鄰居傷重不治，妻子則幸運救回，陳今天當庭鞠躬且籌措100萬元現金，看到好久不見母親情緒激動啜泣，「對不起」、「我錯了」向鄰居遺孀致歉遭拒。鄰居遺孀不斷泣訴「那我咧！永遠看不到我先生了」，請求法官從重量刑。

台南地院合議庭下午開庭審理，找來在地黃姓前里長作證，2年多前曾處理陳建松母親與鄰居夫婦糾紛，黃女說，陳母曾叫她過去訴苦，與鄰居吵架，她不清楚雙方何以吵架，但鄰居夫婦年紀輕一點，她奉勸以和為貴「不要再吵架」。直至得知陳母兒子殺死鄰居，她說「料想不到」。

陳建松辯護人也代被告致歉，表示當事人衝動下做了不該做的事，也願意承擔錯誤，籌措100萬現金表示歉意，但這不是和解條件，單純只是表達歉意。辯護人也認陳符合自首，請求法官能審酌量處有期徒刑。

陳建松看到母親到庭，情緒激動，哭訴因為母親遭鄰居言語攻擊，一時情緒失控所致，「我知道我錯了」他坦承犯行，起身再三家屬鞠躬致歉，也請求法官判輕一點。

死者遺孀及姊夫提出2年前死者遭陳母持棍打3、4下，當年向警方報傷害案的驗傷證明。法官提示相關證物，遺孀低聲啜注，最後忍不住哭出來。她說，他看到好久不見的母親情緒激動，「那我咧！永遠看不到我先生了」。她哭訴，什麼叫情緒激動？夫妻兩人跟他有什麼仇恨，竟要致他們於死地；一個是看著先生長大的，另個是與先生一起長大的，兩家鄰居當這麼久了，他下得了手，希望法官判重一點。

死者姊夫也激動說，拿100萬要幹什麼？妹婿死了，對方有家人過來看一下，妹妹住加護病房20多天險些喪命，對方有派人來表示歉意嗎？沒有深仇大恨，竟會出此重手，連一點體諒都沒有。檢方認凶嫌不是直接當事人，竟為母親與鄰居夫婦糾紛懷恨在心，長達2年之久，手段殘忍，從現場血跡斑駁，到院前死亡，妻子也險些喪命，終身難以撫平，建請處無期徒刑並從重量刑。合議庭定12月15日宣判。