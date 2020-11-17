保母悶男嬰19分致死法院認定過失 家屬嘆不懂父母痛苦

男嬰母親在律師陪同下表示，不服判決結果。記者蕭雅娟／翻攝 「我們的」內湖托嬰中心廖姓保母涉以近90公斤體重悶壓10個月大男嬰午睡，長達19分鐘致死，士林地院今天依過失致死罪，且自首減刑，判處3年6月徒刑。男嬰母親得知判決結果長嘆一口氣說，法院不能理解父母痛苦，應用殺人罪論處判刑。

合議庭認為，2019年4月1日下午1時許，保母為使小孩以趴睡姿勢入睡，為了避免躁動，以身體壓製、雙手環抱其頭部約19分，鬆開後又未妥善照護，致小孩呈現趴睡姿勢、頭頸背部悶壓，呼吸困難窒息死亡，顯有過失，與死亡結果有相當因果關係。

合議庭認定，在本案發生前，保母多次採取讓男嬰趴睡，以身體壓著、腳勾住男嬰的腳等方式，安撫入睡。托嬰中心同班蘇姓保母稱，男嬰是廖在托嬰中心首位帶的小孩，平時對他較為疼愛。

法院認為，保母平時照顧男嬰相處融洽，2019年4月1日下午2時許，經廚工發現男嬰異狀，廖在7秒內衝入教室施以人工呼吸，直到7分鐘後救護人員到場接手急救，廖在警局情緒激動，抱頭哭泣全身發抖，斷斷續續陳述表示對不起被害人和其家屬「今天發生這樣的事覺得很丟臉。」

合議庭審酌，保母過往以相似方法照護男嬰入睡，鬆開男嬰後兩次撫摸背等，加上犯後情緒緊張、激動、急著急救等行為，認定男嬰窒息非意料中事，保母犯行屬於「有認識過失」，非「不確定殺人故意」，依自首減刑。

合議庭審酌，有保母證照的廖女，為了照料方便，以極度危險方式安撫男嬰入睡，沒在合理時間內不定時查看睡眠狀況，致窒息死亡，嚴重悖於保母應盡的照護責任，疏失情節嚴重，造成家屬極大悲痛；全案依過失致死罪判處3年6月徒刑。可上訴。

男嬰父親在法庭稱稱，對不起兒子，沒讓他安全長大，因人、環境、法規制度不健全導致兒子離開，將全力協助改善，不要再出現第二個被害人。母親則稱，不是要追討兒子的正義，對於托嬰環境有正向循環，以努力一年多，讓托嬰環境變好，不代表該負責人的人不用負責，兒子是危險托嬰環境下的犧牲者。

男嬰母親下午3時30分在律師陪同下指出，成年人都會意識將小孩悶在床墊上19分鐘，會窒息死亡，監視器畫面顯示，19分鐘遭保母反覆壓制，越掙扎壓得越大力，就像是遭凌遲不斷悶著，這行為看起來是故意的，不是過失，應要用殺人罪判刑，將待收到派決書，決定是否上訴。

律師葉恕宏表示，對於士林法院以過失致死罪判刑表示遺憾，庭上看完19分鐘保母壓死男嬰過程，10月大男嬰極力掙扎，無法掙脫束縛，若無法正視不當托嬰行為，未來可能悲劇重演；家屬一再要求士院需承擔司法者權利，給予做錯事的人適當處罰，男嬰母親第一時間接獲判決結果，在電話那頭長嘆一口氣，質疑法院無法理解父母的痛苦。