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石木欽案調查報告來不及交 司法院：協調延期

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

司法院。圖／聯合報系資料照片
司法院。圖／聯合報系資料照片

監察院9月公布前公務員懲戒委員會委員長石木欽案調查報告，要求行政、司法院2個月內查處違法的人員，司法院9月17日收文，期限至今天為止；司法院今指出尚未完成約詢，會和監察院協調展延期限。

司法院指出，因為石木欽案衍生調查其他司法人員，雖監察院要求2個月內提出調查報告，但因卷證複雜，且有部分約訪對象聯繫不易，尚未完成約詢，因此與監察院協調展延回覆期限，至於展延多久，仍待與監察院討論。

石木欽因接受好友、官司當事人翁茂鍾招待，以兒子名義購買翁公司的股票，遭監察院彈劾，監委9月9日開記者會再揭多名審、檢、調、警高層也曾和翁球敘或接受招待，要求行政院、司法院2個月內徹查。

監委列出在炒股案訴訟期間，曾私下向翁茂鍾買入翁經營控制的怡安公司（後改名為應華精密公司）未上櫃股票的，包括時任最高法院法官石木欽、時任宜蘭地檢署檢察長王崇儀、時任台南地檢署檢察長方萬富、時任台北市調查處機動組主任秦台生與時任台南地檢署檢察官曲鴻煜、現任高雄市警局長劉柏良、現任警務委員周幼偉等人。

與翁茂鍾不當接觸的司法界名單，則包括檢察官羅榮乾，最高法院前法官顏南全、花滿堂、謝家鶴、最高行政法院前院長林奇福、最高法院前庭長吳雄銘、懲戒法院法官洪佳濱等人。涉及法官部份，司法院表示將會依監察院的報告繼續約詢7名法官。

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