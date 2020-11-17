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無權審台塑越南鋼鐵汙染案？最高法院裁定出現轉機

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台塑越南河靜鋼鐵廠汙染海洋，受害者跨海提訴訟。圖為台灣環境法律人協會等多個團體及越籍人士，齊集台塑總公司大門口抗議台塑越鋼汙染。 報系資料照
台塑越南河靜鋼鐵廠汙染海洋，受害者跨海提訴訟。圖為台灣環境法律人協會等多個團體及越籍人士，齊集台塑總公司大門口抗議台塑越鋼汙染。 報系資料照

台塑集團位於越南的河靜鋼鐵廠2016年造成嚴重海洋汙染，導致當地居民捕魚、製鹽等產業受損，台塑集團雖已支付越南政府5億元美金，但卻沒有實際補償居民損失，7874名受害者去年跨海提民事訴訟，向河靜鋼鐵廠、股東、董事等24名被告求償新台幣1.4億餘元，並且要求回復海洋生態；一、二審均以沒有管轄權為由，裁定駁回訴訟，但抗告至三審，最高法院廢棄原裁定，發回高院更裁。

裁定理由指出，一、二審均以民事訴訟法第20條但書規定類推適用認為本案國際裁判應屬越南管轄，但最高法院認為類推適用有疑義，應再詳加調查，因此廢棄發回更裁。

受害方委任律師黃馨雯指出，得知結果當然為之振奮，最高法院裁定讓本案有機會再回高院審理，抗告至第三審主張包括本案不適用民法第20條，因為本案沒有「共同侵權行為地」，且24個被告中有22個在台灣；再者，一、二審認為越南法院才有管轄權是「不切實際」，因越南法院根本不管轄，受害者早在越南提告三次，一次被駁回、一次法院「已讀不回」，最後一次受害者更是受到暴力鎮壓、關押。她說，未來待拿到最高法院裁定內容，會聚焦問題持續在高院爭取受害者的權益。

越南台塑受害者正義會（JFFV）等民間團體去年6月到法院提告指出，台塑河靜鋼鐵廠2016年4月初發生海洋汙染，造成越南中部包括義安、河靜、廣平、廣治、承天順化等省分沿海200餘公里大規模海洋生物死亡，是越南至今最嚴重的環境公害事件；汙染至少造成超過100噸死魚，影響1萬7000餘艘漁船、4萬餘人。

受害者提告主張，台塑雖事後賠償越南政府5億元美金，但政府僅補償受害居民約新台幣2萬元，更有人拿不到任何補償金。台塑自從汙染發生至今，沒有和受害者溝通協調，只有在媒體上公開道歉，支付政府賠償金，敷衍了事，如今仍照常點火營運。

一審裁定指出，受害者均為越南籍，侵權行為事實也在越南，並非在台灣，依國際私法最重要牽連關係原則，本案和台灣的關聯性薄弱，法院沒有國際管轄權，另因越南法院是外國法院，無法依民事訴訟法規定移送裁定，因裁定駁回訴訟。

律師不服提抗告，但二審裁定也認為，侵權行為地點在越南，越南法院又國際管轄權，我國則無國際管轄權；再者，受害者方主觀不滿、懷疑越南政府司法制度，不能作為台灣法院取得國際管轄權的依據，駁回抗告；最高法院日前廢棄原裁定，發回高院更裁。

越南 民事訴訟 海洋汙染 台塑集團

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