比特幣「挖礦」為何耗費大量電力 檢察官釋疑

台中市民林男、洪男合作投資經營虛擬貨幣比特幣礦場，在中市設兩個廠，涉嫌竊取台電電力513萬餘度電力，檢警查扣比特幣挖礦機、小型電腦、電腦螢幕等物。圖／台中地檢署提供 比特幣「挖礦」使用多台電腦，需耗用大量電力。台中市民林男、洪男合作投資經營虛擬貨幣比特幣礦場，在台中市設兩個廠，涉嫌竊取台電電力513萬餘度電力，挖掘出比特幣10.4345顆，再以290萬餘元售出，台中地檢署今天依加重竊盜電能罪將林男、洪男起訴。並沒收追繳竊電所得1940萬餘元。

檢方查出，林男（31歲）、林男（32歲）從去年2月1日起至同年9月24日止，在台中市烏日區溪南路設廠偷電216萬餘度，偷電金額台電仍在核算中；兩人又從去年4月17日至今年3月20日止，在烏日區五光路設廠偷電297萬餘度，由台電公司追償電費1940萬餘元。

比特幣的由來，何謂比特幣「挖礦」？又為何耗費大量電力？偵辦的台中地檢署檢察官鐘祖聲解釋如下：

檢察官鐘祖聲指出，比特幣係依據日裔美國人中本聰於西元2008年發表的一篇論文《比特幣：一種對等式的電子現金系統》而誕生之虛擬貨幣。比特幣的產生係由玩家使用電腦設備（職業玩家多使用特製之「礦機」），透過特定的演算法計算之後產生，因比特幣之總數有限（僅2100萬枚），前期容易計算產生，隨著投入玩家趨多，計算出越來越多之比特幣，越後期計算越困難、數量越少，頗類似礦工在挖礦，故計算產生比特幣之過程俗稱為「挖礦」。 因比特幣總數有上限，未若某些國家之紙幣會有超發之問題，保值性甚高；且比特幣係透過加密法加密，並以區塊鍊技術分散儲存，依現有技術無法偽造，可避免收到偽鈔之問題；又可以專用之電腦程式或APP，透過網路即時移轉至用戶之電子錢包，可省下透過銀行匯兌所需之稅費、匯差。 目前世界各國政府機關幾乎均無法監管，故玩家趨之若騖，與以太幣、泰達幣同屬於最普遍之虛擬貨幣。而挖掘比特幣之最大成本有二，其一為礦機之購買，此乃固定成本，無法節省；其二即為電費之支出（因礦機計算演算法需消耗大量電能），故本件林、洪2人透過竊取台電公司電能方式供給礦機所需之電能，以規避最大宗之電費支出。

台中市民林男、洪男合作投資經營虛擬貨幣比特幣礦場，在中市設兩個廠，涉嫌竊取台電電力513萬餘度電力，檢警查扣比特幣挖礦機、小型電腦、電腦螢幕等物。圖／台中地檢署提供

台中市民林男、洪男合作投資經營虛擬貨幣比特幣礦場，在中市設兩個廠，涉嫌竊取台電電力513萬餘度電力，檢警查扣比特幣挖礦機、小型電腦、電腦螢幕等物。圖／台中地檢署提供

台中市民林男、洪男合作投資經營虛擬貨幣比特幣礦場，在中市設兩個廠，涉嫌竊取台電電力513萬餘度電力，檢警查扣比特幣挖礦機、小型電腦、電腦螢幕等物。圖／台中地檢署提供