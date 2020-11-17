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新莊警幫殯葬業者查個資 緩起訴代價10萬元
新北市新莊分局呂姓警員，去年5月透過警用電腦查詢民眾個人資料，又將資料傳給身分不詳的殯葬業者，被新北地檢署認定涉犯公務員洩漏國防以外秘密罪，但由於其自白犯行，過去也沒有前科，最後獲緩起訴處分，另需支付緩起訴處分金10萬元給公庫。
起訴指出，呂員原本任職於新莊警分局中港派出所，後來調任同分局警備隊。他明知透過警用電腦查詢的個人戶政資料依法不得洩漏給不相關的第三人，去年5月3日下午仍將查詢到的死亡民眾個資拍照傳給殯葬業者，事後因民眾向市警局檢舉而曝光。
偵訊時，呂員坦承不諱，但未供出殯葬業者身分，對洩密原因也辯稱一時疏忽。
訊後，檢方審酌呂員犯後坦承且深表悔悟，經此事件應有所警惕，加上其犯罪行為衍生的危害輕微，也查無前科紀錄，因此命其當庭立悔過書後，予以緩起訴1年，另需支付公庫10萬元。
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