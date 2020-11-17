連鎖托嬰中心保母悶壓小孩19分致死 法院今判3年6月

「我們的」內湖托嬰中心廖姓保母，去年為了讓10個月大的李小弟午睡，涉嫌雙手環抱、悶壓頭頸部長達19分鐘致亡。保母坦承業務過失致死，但家屬盼依照殺人罪重判。今天士林地院宣判，依照過失致死罪判處3年6月徒刑。可上訴。

法院審理勘驗托嬰中心監視器畫面，廖姓保母先餵食幼童喝奶後，轉而以身體壓制李小弟午睡，過程中保母雙手環抱李小弟頭部長達19分鐘，多次把李小弟抓靠近自己，李小弟不斷掙扎扭動身體，但仍不斷被保母雙手悶壓頭頸部，直到一動也不動，保母才放手轉而照顧剛剛喝奶的幼童。

檢察官論告，被告在照顧李小弟午休19分，以極不恰當、具有力度方式壓制入睡，待李小弟不動趴著後，長達數分鐘沒注意李小弟狀況，最後還是廚工發現有異，才通報叫救護車，犯業務過失致死罪明確。

涉案後離開托嬰中心，從事外送員的保母，坦承業務過失致死罪，不承認殺人罪。保母稱從2014年取得照顧技術保母照，在托嬰中心都是依照前輩做法「讓小孩趴睡」自己則從頭到尾沒睡午覺，小孩趴在墊子上，「我在旁邊抱著他睡」。

面對審判長問，為何用腳手抓他或用腳頂李小弟？保母回答「為了穩定，他會一直動想起來玩」。審判長再問，他睡著有帶頭作用？保母回答，大的會吵、小的不會吵，他會動、玩東西而吵到小的。

告訴代理人葉恕宏稱，保母明知不該重壓，會有風險，卻仍依前輩方法壓小孩睡覺，為了自己便利不當安撫，廖也曾在庭上稱，如果只照顧一個小孩，不用用壓的。

審理期間，李小弟父母多次在法庭上落淚，兒子遭人有認知的悶壓19分鐘「孩子越掙扎，她鎖得越緊，連腳都跨上去了」盼替兒子討回公道，無法接受只判業務過死罪，希望依照殺人罪或妨害幼童發展致死罪重判。