快訊

台灣漫畫大師蔡志忠少林寺「落髮」成沙彌 法名「延一」

崩潰的風暴旺季！2020最強颶風「約塔」強襲中美州

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報導「國師」慘遭網友揪黑幕稱騙子 周玉蔻獲不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

資深媒體人周玉蔻創辦放言科技傳媒公司，2019年8月27日以「柯P、郭董『國師』蘇仁宗爆紅 慘遭網友揪黑幕稱是騙子、還離掉老婆娶嫩妻」踢爆算命師蘇仁宗黑歷史，蘇不滿遭不實指控「騙子」憤而提告周玉蔻和編輯部蘇穩中加重誹謗罪。士林地檢署日前偵結，認為是可受公評事項，全案不起訴處分。

蘇提告指出，此網路新聞報導標題，不實指控他為騙子，在家中看到新聞認為周、蘇二人涉犯加重誹謗罪。蘇也函文給放言公司稱，未查證也未確定網友控訴的內容有無錯誤，就撰文直斷「騙子」傷害他的名譽及人格。事後，放言編輯部在今年2月在網站上刊登道道歉啟示，下架該文章。

編輯部蘇穩中供稱，周玉蔻拿她臉書上的網友留言「我認識蘇仁宗30年，是個騙子」，要求寫一篇文章報導，寫完告交給周，經周的同意刊登。

周則是具狀辯稱，因公司分層負責，不知蘇穩中所作報導，但報導標題稱「國師」而非騙子，閱聽者知悉消息來源是網友，多將消息當作八卦趣談。蘇自稱預測郭台銘選舉事務，積極參與選舉公共事務，大眾當然會檢視他的言行舉止；報導來源是網友的網路留言，占卜選舉事務，算命真實性常為人質疑，算命者遭諷為騙子，並非罕見，此報導非捏造。

檢察官認為，報導中的「騙子」確為網友稱呼，報導僅空泛引用網友稱「我認識蘇仁宗30年，是個騙子」未具體敘述有何詐騙行為，周也提出網友留言等網路資料佐證。

檢方認定，公職人員選舉結果可否以占卜論斷，還有占卜人的過往言行，當屬可受公評之事，報導標題雖用語尖銳，但為可受公評的合理評論，難認有詆毀名譽實質惡意，屬憲法保障言論自由範疇，全案已不起訴處分。

周玉蔻 郭台銘 郭董

延伸閱讀

周玉蔻拒吃反效果？ 皇家傳承牛肉麵今大排長龍

再質疑店家用萊牛 周玉蔻號召拒吃皇家挺丁怡銘

蔡英文「論文門」可受公評 台大教授王泰俐無罪確定

「一直得罪人怎麼選」 蔡其昌指蘇貞昌現階段沒要選總統

相關新聞

報導「國師」慘遭網友揪黑幕稱騙子 周玉蔻獲不起訴

資深媒體人周玉蔻創辦放言科技傳媒公司，2019年8月27日以「柯P、郭董『國師』蘇仁宗爆紅 慘遭網友揪黑幕稱是騙子、還離...

逆轉！批彭文正夫妻赴美產子詐健保 蔡正元要賠20萬元

政論節目主持人彭文正、李晶玉不滿前立委蔡正元在臉書上指他們遭爆赴美生子「詐健保」、生美國人有什麼臉談陸生健保，各向蔡正元...

空軍中校收錢喝花酒護航廠商 最高法院判刑4年10月定讞

時任空軍427戰術戰鬥機聯隊基地基勤副大隊長白賀帆中校，督辦中部國際機場軍事設施搬遷工程時，透過掮客接受廠商賄款、招待喝...

工人死了16年意外被警方「復活」 工地老闆難以置信

台北市警方日前巡邏攔查到一位「死者」，姓朱，54歲，22年前欠下上億債務遭黑道追殺，從新竹跑來台北躲債，因失蹤超過7年被...

挖比特幣10顆牟利290萬 「挖礦」偷電達1940萬遭起訴

比特幣「挖礦」使用多台電腦，需耗用大量電力。台中市民林男、洪男合作投資經營虛擬貨幣比特幣礦場，由林涉嫌以老虎鉗破壞電箱封...

母入獄兄性侵妹 乘機性交判3年4月

台北市一對同母異父兄妹，母親入獄，妹妹搬回家與哥哥住，被哥哥二度指侵，台北地院審理，哥哥否認犯行，法官根據事證，採信妹妹...

慶富搞砸28艘巡防艇標案 詐兆豐1億4千多萬雄院明開庭

慶富造船公司7年前得標海巡署海洋巡防總局（現改制為海巡署艦隊分署）的28艘「巡防救難艇」購建案，涉以不實的零件採買發票等...

蔡正元批彭文正夫妻詐健保賠20萬 判決理由出爐

政論節目主持人彭文正、李晶玉不滿前立委蔡正元在臉書上指他們遭爆赴美生子「詐健保」、生美國人有什麼臉談陸生健保，各向蔡正元...

台中女牙醫師多病 雇2名密醫看診被判刑

台中市潭子區某牙醫診所施姓女負責人，具有牙醫師資格，去年僱用湯男、莊女為17名病患看診，詐領健保署醫療費用4萬2210元...

自印名片假冒律師收費 1人羈押1人交保

新北地檢署偵辦司法黃牛案，黑金組檢察官王涂芝指揮桃園市調查處調搜索，帶回假冒律師的劉姓男子等人調查，全案朝偽造文書、詐欺...

女收藏家不滿意隆鼻成果 醫師辯她別處已做5次手術

骨董女收藏家小蘋（化名），3年前到整型外科診所由顏姓醫師為她進行隆鼻手術後，鼻孔一大一小，求償132萬，顏男辯稱她早已在...

累到爆肝錢難賺 越偷渡客自首

卅五歲越南籍男子「阿羊」嚮往台灣淘金，一年多前借錢偷渡，從越南步行上百公里到中國大陸，再輾轉搭船來台，到了才發現賺錢不易...

熱門新聞

淡水驚傳大學生殉情燒炭雙亡 女大生父親破門崩潰

見房客租屋處未關水龍頭 房東開門驚見成大大四生輕生

台中大媽幫開友人賓士車 油門踩太多撞破圍牆糗大

曾入圍金馬獎！男星涉賣一級毒品 4月出監恐變無期徒刑

調查局搞丟6.5公斤安毒 高層開鍘4官員

影／北港女警告別式 母哭斷腸：女兒不會回來了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。