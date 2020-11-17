報導「國師」慘遭網友揪黑幕稱騙子 周玉蔻獲不起訴

資深媒體人周玉蔻創辦放言科技傳媒公司，2019年8月27日以「柯P、郭董『國師』蘇仁宗爆紅 慘遭網友揪黑幕稱是騙子、還離掉老婆娶嫩妻」踢爆算命師蘇仁宗黑歷史，蘇不滿遭不實指控「騙子」憤而提告周玉蔻和編輯部蘇穩中加重誹謗罪。士林地檢署日前偵結，認為是可受公評事項，全案不起訴處分。

蘇提告指出，此網路新聞報導標題，不實指控他為騙子，在家中看到新聞認為周、蘇二人涉犯加重誹謗罪。蘇也函文給放言公司稱，未查證也未確定網友控訴的內容有無錯誤，就撰文直斷「騙子」傷害他的名譽及人格。事後，放言編輯部在今年2月在網站上刊登道道歉啟示，下架該文章。

編輯部蘇穩中供稱，周玉蔻拿她臉書上的網友留言「我認識蘇仁宗30年，是個騙子」，要求寫一篇文章報導，寫完告交給周，經周的同意刊登。

周則是具狀辯稱，因公司分層負責，不知蘇穩中所作報導，但報導標題稱「國師」而非騙子，閱聽者知悉消息來源是網友，多將消息當作八卦趣談。蘇自稱預測郭台銘選舉事務，積極參與選舉公共事務，大眾當然會檢視他的言行舉止；報導來源是網友的網路留言，占卜選舉事務，算命真實性常為人質疑，算命者遭諷為騙子，並非罕見，此報導非捏造。

檢察官認為，報導中的「騙子」確為網友稱呼，報導僅空泛引用網友稱「我認識蘇仁宗30年，是個騙子」未具體敘述有何詐騙行為，周也提出網友留言等網路資料佐證。

檢方認定，公職人員選舉結果可否以占卜論斷，還有占卜人的過往言行，當屬可受公評之事，報導標題雖用語尖銳，但為可受公評的合理評論，難認有詆毀名譽實質惡意，屬憲法保障言論自由範疇，全案已不起訴處分。