空軍中校收錢喝花酒護航廠商 最高法院判刑4年10月定讞

時任空軍427戰術戰鬥機聯隊基地基勤副大隊長白賀帆中校，督辦中部國際機場軍事設施搬遷工程時，透過掮客接受廠商賄款、招待喝花酒、出國等，高院更二審依貪汙罪判刑4年10月徒刑，褫奪公權2年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

台中清泉崗機場原為軍事機場，因應中部國際機場擴建，軍方辦理軍事設施搬遷工程，白賀帆負責督辦工程的契約、計價請款、分段驗收等業務，其中機電工程流標。

判決指出，白賀帆早年在卡拉OK認識軍火掮客集團成員，而掮客知道機電工程流標，找到王姓廠商負責人投標，稱認識軍方的人可以壓低發電機價格，要求王給付130萬元得手，最終王得標機電工程，但130萬元被掮客獨吞。

王事後擔心發電機被綁標將付出高額成本，找另名掮客行賄白賀帆，給付掮客150萬行賄，白賀帆收受10萬元賄款，並接受招待住宿、飲宴、喝花酒等約14萬元，共計24萬元；另外，在建築工程部分，聶姓建築師施工圖漏列鋼板材料費，導致無法繼續施工，為讓監造順利進行，行賄白賀帆6萬元，並招待飲宴、到泰國旅遊等。