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工人死了16年意外被警方「復活」 工地老闆難以置信
台北市警方日前巡邏攔查到一位「死者」，姓朱，54歲，22年前欠下上億債務遭黑道追殺，從新竹跑來台北躲債，因失蹤超過7年被宣告死亡；他酒測值0.21，開工地小貨車，警方幫他「復活」並通知家人，依法開單裁罰。
警方調查，朱男年輕時是土地代書，因挪用他人資金欠下巨額債務，被黑道追殺，他本住新竹，為躲債跑到台北，當時跑路前，連家人都未告知，家人通報他失蹤。2004年失蹤滿7年，被法院宣告死亡，他疑1997年就開始躲債人生。
這22年來，朱無身分證、健保卡，生病了自己去藥局買藥，做粗工維持生計，大多住在工寮，曾短暫在外租房。
今年11月4日早上9點多，他酒後開著工地的小貨車行經台北市一處路口，因行車軌跡飄移不定，被巡邏警員攔下關心，一查之下，發現他是死亡人口。他堅持不讓警方通知家人，怕家人生氣，不過警方按照程序聯繫他胞姊，他不願與胞姊通話。
他致電工地老闆告知小貨車被沒收，老闆非常驚訝，竟然請到一位「死者」做事。最後警方讓他「復活」，撤銷失蹤協尋。
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