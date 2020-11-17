司法黃牛涉詐欺 假律師羈押禁見女助手交保

一名不具律師身分的劉姓男子涉夥同吳姓女牙科助理進行司法黃牛詐欺，新北檢昨天約談2人到案，訊後諭令吳女3萬元交保，並依違反律師法等罪嫌向法院聲押禁見劉男獲准。

檢方調查發現，劉男明知沒有律師資格，仍與吳女、自稱律師的林姓男子（未到案）合作，在民國106年至107年期間，自製律師名片，先後向不諳法律程序的民眾佯稱可協助辦理訴訟事件，替民眾處理訴訟事件或擔任法律顧問。

劉男並指示吳女假冒書記官，陪同受騙民眾到台灣新北地方檢察署，以不實公文書向民眾收取談話費、車馬費及法律諮詢費等費用。

新北地方檢察署檢肅黑金專組檢察官王涂芝昨指揮調查局桃園市調查處搜索相關人員住居所，扣得手機、平版電腦、受理委任的民刑事資料、法律顧問證書、法律事務所戳章、律師函、法律事務所律師名片等證物，並傳訊劉男及吳女等人到案說明。

檢方複訊後認為，劉男涉違反律師法及刑法三人以上冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書、行使偽造私文書等罪嫌，犯嫌重大。

檢方為防止劉男反覆實行同一犯罪，讓更多無辜民眾受騙，並查明是否尚有其他共犯涉案，及避免相關嫌疑人、證人勾串及湮滅證據，今日凌晨向法院聲請羈押禁見，另諭令吳女新台幣3萬元交保。

法院認為，劉男涉嫌詐欺取財、行使偽造公文書、私文書罪及違反律師法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且串滅證及反覆實行同一犯罪之虞，裁定羈押禁見。