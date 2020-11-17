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挖比特幣10顆牟利290萬 「挖礦」偷電達1940萬遭起訴
比特幣「挖礦」使用多台電腦，需耗用大量電力。台中市民林男、洪男合作投資經營虛擬貨幣比特幣礦場，由林涉嫌以老虎鉗破壞電箱封印鎖，竊取台電公司電力1940萬餘元，挖掘出比特幣10.4345顆，再以290萬餘元售出，台中地檢署今天依加重竊盜電能罪將林男、洪男起訴。並沒收追繳竊電所得1940萬餘元。
起訴書指出，林男（31歲）於2018年間，在台中市區揀到曾男的身分證，再由不知情刻印人員偽刻曾男的印章，去年10月19日，向黃姓房東出示曾男的身分證，以曾男的名義向黃男租用台中市烏日區房屋。
林男及洪男（32歲）合作投資經營虛擬貨幣比特幣礦場，以租來的房屋放置比特幣挖礦機、相關電腦設備，為減少電費支出，由林以老虎鉗將台電公司設在用電戶的外箱封印鎖剪斷，再以螺絲起子轉開固定電表外殼的螺絲後，將電度表前比流器接至電表電流絆IL、3L加工折斷，致電計量失準來竊取電能。
林、洪將所竊取的電能供比特幣挖礦機使用，所挖出的比特幣10.43457476顆先在存放在洪男手機內的電子錢包內，由洪男找管道出售，所得款項290萬5638元，由買家匯入洪男妻子的銀行帳戶內，再由洪提領出現金後，與林男朋分花用。
至今年3月30日下午，台電公司人員會同員警在烏日區查獲，扣得林與洪男的手機、比特幣挖礦機193台、桌上型電腦30台、小型電腦8台、電表、電表封簽鎖等物。
檢察官以林男、洪男竊電所得共計至少1970萬4770元，以及販賣比特幣至少所得290萬5638元，其中竊電所得如未能償還台電公司，請依刑法規定宣告沒收，如不能沒收時，追徵其價額。
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