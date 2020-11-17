母入獄兄性侵妹 乘機性交判3年4月

台北市一對同母異父兄妹，母親入獄，妹妹搬回家與哥哥住，被哥哥二度指侵，台北地院審理，哥哥否認犯行，法官根據事證，採信妹妹的證詞，審結依2個乘機性交罪判哥哥應執行有期徒刑3年4月。可上訴。

判決書批，哥哥不懂保護、教養妹妹，為逞一己私慾戕害妹妹的身心發展，考量哥哥犯後矢口否認犯罪，依法判決。

這起人倫悲劇發生在2年多前，由台北市警方、台北地檢署偵辦。2018年9月2日晚間，其時僅12歲的妹妹返家與哥哥同床共眠，哥哥見妹妹熟睡，第一次指侵得逞；9月6日清晨，再度趁妹妹熟睡時指侵，被害人透過社工報案，哥哥被訴。

法院開庭，哥哥矢否認性侵，他稱，2人一起睡覺時，絕大多數時間是妹妹靠近他，他不會與妹妹多作接觸。

哥哥的辯護人說，妹妹到寄養機構居住時常常逃院，也常轉學至不同學校讀書，妹妹與哥哥同居時有交男朋友，甚至指控妹妹常深夜在外遊蕩、頻繁出入警察局；辯護人說，妹妹雖然將被性侵一事告知好朋友，但好朋友的證詞不可採。