聽新聞
test
0:00 / 0:00
母入獄兄性侵妹 乘機性交判3年4月
台北市一對同母異父兄妹，母親入獄，妹妹搬回家與哥哥住，被哥哥二度指侵，台北地院審理，哥哥否認犯行，法官根據事證，採信妹妹的證詞，審結依2個乘機性交罪判哥哥應執行有期徒刑3年4月。可上訴。
判決書批，哥哥不懂保護、教養妹妹，為逞一己私慾戕害妹妹的身心發展，考量哥哥犯後矢口否認犯罪，依法判決。
這起人倫悲劇發生在2年多前，由台北市警方、台北地檢署偵辦。2018年9月2日晚間，其時僅12歲的妹妹返家與哥哥同床共眠，哥哥見妹妹熟睡，第一次指侵得逞；9月6日清晨，再度趁妹妹熟睡時指侵，被害人透過社工報案，哥哥被訴。
法院開庭，哥哥矢否認性侵，他稱，2人一起睡覺時，絕大多數時間是妹妹靠近他，他不會與妹妹多作接觸。
哥哥的辯護人說，妹妹到寄養機構居住時常常逃院，也常轉學至不同學校讀書，妹妹與哥哥同居時有交男朋友，甚至指控妹妹常深夜在外遊蕩、頻繁出入警察局；辯護人說，妹妹雖然將被性侵一事告知好朋友，但好朋友的證詞不可採。
妹妹向辦案人員證稱，第一次被指侵時，哥哥曾問她是否已睡死，她回答說是，妹妹說，她知道被哥哥指侵，實際上她很清醒，只是想看哥哥會不會再度侵犯；妹妹另證述，哥哥的指甲很長，她被弄得很痛等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言