慶富搞砸28艘巡防艇標案 詐兆豐1億4千多萬雄院明開庭

慶富造船公司7年前得標海巡署海洋巡防總局（現改制為海巡署艦隊分署）的28艘「巡防救難艇」購建案，涉以不實的零件採買發票等，詐得銀行動撥專案貸款，用於內部資金周轉；高雄地檢署偵結認定，慶富共詐得1億4475萬多元，依銀行法詐欺取財等罪嫌起訴集團總裁陳慶男，全案明天首次開庭。

承造海軍獵雷艦卻涉詐貸63億的陳慶男（79歲），一審被判刑25年，現二審審理中，另件基隆海科館詐貸3億3800萬案二審判7年10月，已上訴；陳目前仍因海科館案遭收押。

檢方調查，慶富公司2013年4月間以37億4200萬元，得標洋巡總局28艘100噸級「巡防救難艇」購建案，預計每艘造價1億3000萬，同年7月完成簽約後，慶富向兆豐銀行簽訂綜合授信契約書，包括「購料借款」額度9億1360萬元、「委任保證」8億7768萬元，可動用總額度12億元。

陳慶男2016年3月間出現資金缺口，指示下游廠商、兼他的董事長特助陳全雄（66歲），配合製作不實合約書、開立不實發票交給慶富公司，慶富再去向兆豐請款，兆豐的行員雖致電查證合約書內採購零件的用途，慶富承辦人員都告知用在巡防艇建造，成功騙得兆豐撥款給陳全雄的公司，陳再轉匯慶富。

2017年1月間，陳慶男又找陳全雄及其他下游廠商到慶富總部開會，表示若將銀行的貸款借給他，公司會支付部分積欠的工程款，多個廠商同意配合製作假採購發票，並取得兆豐動撥，再匯給慶富。

由於陳慶男取得款項後，都用於個人或集團資金調度，但財務狀況持續惡化，導致巡防艇逾期完工，海巡署2017年11月26日正式發函解除合約，慶付也無力付工程款及償還貸款，兆豐發現受騙而提告。

檢方清查，陳慶男等人向兆豐詐貸的每筆幾乎都1000多萬，總計詐得1億4475萬多元；陳慶男應訊承認「缺資金周轉」，才找下游包商領取兆豐銀行港都分行的信用狀額度後，將款項借給慶富公司周轉，並開立個人支票交給包商當作擔保。