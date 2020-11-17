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揮刀砍傷老闆娘 爌肉飯店離職員工判6年5個月

中央社 / 彰化17日電

原本在北斗鎮一間爌肉飯小吃店上班的楊男，失業後懷疑是老闆娘郭女對老闆說他的壞話，心生不滿持刀進入爌肉飯店砍傷郭女，彰化地院依殺人未遂等罪，判楊男徒刑6年5個月。

根據台灣彰化地方法院今天公布的判決書，楊男原本在北斗鎮一間爌肉飯店工作，常被老闆罵，離職後找不到工作；楊男懷疑是郭女跟老闆講他的壞話心生不滿，今年6月持菜刀進入爌肉飯店，看見正在炒菜的郭女，揮刀砍向郭女，郭女驚覺後面有人，雖嘗試閃躲，但臉部仍被砍傷。

楊男擔心砍人被發現，將郭女推進廁所，持刀由上往下砍，郭女不斷抵抗大聲呼救，店內其他員工立即找旁邊店家幫忙報警救人，鄰居聽到求救聲跑進店內，奪下楊男手中菜刀，楊男趁機逃逸，郭女送醫後無大礙。警方事後循線逮捕楊男，被檢方依殺人未遂罪起訴。

法院審理此案時，楊男辯稱自己雖有拿刀傷害郭女，他只是要教訓郭女，且只有砍後背一刀，推郭女進廁所是要跟對方理論；後來鄰居趕到店內，他跟對方說沒有他的事情，跟郭女講完後也把刀子交給鄰居，離開爌肉飯店。

不過郭女對法官說明，她在廚房裡炒菜，突然驚覺後面有人，轉頭就看到一名男子戴安全帽和口罩，持菜刀砍向她，又拉她進廁所，過程中她還用手擋，但楊男一直持刀砍向她；鄰居也作證說，聽到呼救聲趕到店內，發現楊男持刀不斷砍向郭女，旁觀的人越來越多，楊男還對眾人大喊「沒有你們的事情」，後來楊男的刀子被奪下，看見圍觀人多，才離開現場。

法官認為，被告只因郭女向老闆告狀導致離職心生不滿，但被告為成年人，可預見持菜刀朝他人頭部、頸部處揮砍數刀，會造成生命危險，如果不是郭女適時閃躲以及用雙手抓住被告的雙手阻擋，且後來因圍觀的人越來越多，楊男菜刀被奪下，極其可能導致死亡，因此依殺人未遂等罪，判處楊男有期徒刑6年5個月，全案仍可上訴。

殺人

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