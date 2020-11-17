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蔡正元批彭文正夫妻詐健保賠20萬 判決理由出爐

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

政論節目主持人彭文正、李晶玉不滿前立委蔡正元在臉書上指他們遭爆赴美生子「詐健保」、生美國人有什麼臉談陸生健保，各向蔡正元求償200萬元，士林地院一審判彭、李敗訴，案件上訴，台灣高等法院今逆轉改判蔡正元應賠償彭文正、李晶玉各10萬元，並在臉書公開刊登道歉聲明7日，可上訴。

判決理由指出，蔡正元的言論並非主觀的評論，而是可證明真假的「事實陳述」，但蔡正元只憑新聞報導為依據，卻無視媒體報導李晶玉的澄清聲明，加上沒有合理查證，應該擔負損害賠償責任。

蔡正元2016年3月30日在臉書發文指出，彭文正、李晶玉被爆刻意赴美產子，「詐騙」健保費，彭李兩人愛台灣不離口，拜台獨不離手，但專程去生美國人，「拒絕」生台灣人，心思令人疑竇，專程赴美產子，又結合美國特殊醫療診所，弄單據回台灣「詐健保」，彭李兩人又有什麼臉在電視上談陸生健保。隔天再將文章貼到LINE群組「連正上線」分享。　

刑事部分，彭、李自訴蔡正元妨害名譽，法院認為彭、李是知名節目主持人，也在節目中將陸生納入全民健保議題列入討論，蔡正元言論是對彭、李涉及公共事務領域的事項加以表述，屬可受公評事項，蔡無罪確定。

民事部分，一審認為蔡正元沒有調查、偵查權限，基於個人資料保護法的相關規定，難期蔡能即時向健保署查明客觀事實，認為蔡的言論不具違法性，判彭文正、李晶玉敗訴；案件上訴二審，高院今逆轉改判蔡正元應賠償彭文正、李晶玉共20萬元，並在臉書公開道歉7天。

蔡正元。圖／聯合報系資料照片
蔡正元。圖／聯合報系資料照片

蔡正元 保費 健保

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