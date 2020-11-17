空軍前中校督辦工程收賄 判刑4年10月定讞

前空軍427聯隊基地勤務大隊白姓副大隊長涉藉由督辦工程機會，向廠商收受現金、出國及飲宴招待。更二審判處白男4年10月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

台灣高等法院台中分院更二審判決指出，白男在民國100年間任職空軍第427戰術戰鬥機聯隊基地勤務大隊設施中隊中校隊長，101年2月1日升任基地勤務大隊副大隊長，負責督辦聯隊駐地即清泉崗基地工程業務。

白男在98年間認識軍火掮客集團成員，100年至101年間，透過掮客集團成員收受投標機電工程的王姓廠商賄賂，包括現金、飲宴與住宿招待，獲利新台幣24萬餘元。

此外，白男另藉由督辦建築工程案機會，於100年至101年間接受聶姓建築師事務所負責人現金、禮品、出國及飲宴招待，獲利9萬餘元。

更二審審酌，白男長期受國家栽培，僅因貪念，需索不法利益及賄賂，軍紀敗壞令人瞠目，惡性程度甚重，考量他現以打零工維生、主動繳交犯罪所得，依貪污治罪條例不違背職務收受賄賂及不正利益罪，判刑4年10月，褫奪公權2年。

案經白男提起上訴，最高法院認為更二審判決並無違背法令，日前駁回上訴。全案定讞。