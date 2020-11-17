逆轉！批彭文正夫妻赴美產子詐健保 蔡正元要賠20萬元

政論節目主持人彭文正、李晶玉不滿前立委蔡正元在臉書上指他們遭爆赴美生子「詐健保」、生美國人有什麼臉談陸生健保，各向蔡正元求償200萬元，士林地院一審判彭、李敗訴，案件上訴，台灣高等法院今逆轉改判蔡正元應賠償彭文正、李晶玉各10萬元，並在臉書公開刊登道歉聲明7日，可上訴。

蔡正元2016年3月30日在臉書發文指出，彭文正、李晶玉被爆刻意赴美產子，「詐騙」健保費，彭李兩人愛台灣不離口，拜台獨不離手，但專程去生美國人，「拒絕」生台灣人，心思令人疑竇，專程赴美產子，又結合美國特殊醫療診所，弄單據回台灣「詐健保」，彭李兩人又有什麼臉在電視上談陸生健保。隔天再將文章貼到LINE群組「連正上線」分享。

刑事部分，彭、李自訴蔡正元妨害名譽，法院認為彭、李是知名節目主持人，也在節目中將陸生納入全民健保議題列入討論，蔡正元言論是對彭、李涉及公共事務領域的事項加以表述，屬可受公評事項，蔡無罪確定。

民事部分，一審認為蔡正元沒有調查、偵查權限，基於個人資料保護法的相關規定，難期蔡能即時向健保署查明客觀事實，認為蔡的言論不具違法性，判彭文正、李晶玉敗訴。

案件上訴，彭文正、李晶玉另聲請調查蔡正元的財產；蔡正元開庭曾說，李晶玉未否認赴美產子一事，陸生健保重點在國籍，後來蔡英文總統也比照外籍生將陸生納保，這是國際通行的慣例，用李晶玉赴美產子來評論陸生納保很恰當，也不滿彭文正、李晶玉回溯調查他的財產資料。