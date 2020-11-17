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台中女牙醫師多病 雇2名密醫看診被判刑
台中市潭子區某牙醫診所施姓女負責人，具有牙醫師資格，去年僱用湯男、莊女為17名病患看診，詐領健保署醫療費用4萬2210元，經健保署抽訪病患，查出為病患看診的不是施女查獲，台中地院今天依違反醫師法等罪將施方判刑10月；同案的湯男、莊女各判刑8月，緩刑3年，並向公庫支付各10萬元。
判決書指出，施女（71歲）為中市潭子區某牙醫診所負責人，去年間雇用未取得合法醫師資格的湯男（49歲）、莊女（38歲）在該診所為病患看診，從去年6月至9月先後為17名病患看診。
湯與莊為病患看診後，再以施女名義輸入電腦系統，製作不實的健保申報資料憑以向健保署詐領健保醫療點數，致健保署誤以為病患皆是合格醫師診療，如數給付新台幣4萬2210元。後來因健保署抽訪該診所的病患，發覺為病患診療的並非是施女而查獲，3人坦承不諱。
法官審酌，施女為牙醫診所負責人，明知湯男、莊女均無牙醫師資格，竟罔顧病患生命、身體健康上的風險，僱用2人執行醫療業務，施女前於2017年至2108年間，即有僱用未具法牙醫師資格員工執行醫療業務的前科紀錄，猶再犯相同行為，可見被告施麗禎不思反省、守法意識甚為薄弱，不宜寬貸。
法官斟酌3人均坦承犯行的犯後態度，而施女患有失智症、糖尿病、高血壓、高血脂，有衛生福利部豐原醫院診斷證明書，以及3人家庭經濟生活狀況等一切情狀，分別予以判刑。
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