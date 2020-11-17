自印名片假冒律師收費 1人羈押1人交保

新北地檢署偵辦司法黃牛案，黑金組檢察官王涂芝指揮桃園市調查處調搜索，帶回假冒律師的劉姓男子等人調查，全案朝偽造文書、詐欺和違法律師法偵辦，今天也以串證、逃亡和防止更多人受害等理由向法院聲請羈押劉男。

檢方指出，劉男明知本身不具律師資格，不得意圖營利辦理訴訟事件，仍與吳姓女子、林姓男子（未到案）合作，自製律師名片，先後向不諳法律程序民眾佯稱可協助其等辦理訴訟事件，替民眾處理訴訟事件或擔任法律顧問。另外，劉男也指示吳女自稱書記官陪同民眾至台北地方檢察署，以不實公文書向民眾收取談話費、車馬費和法律諮詢費等費用。

檢方表示，劉男等人涉犯律師法的未取得律師資格而辦理律師業務罪，以及刑法三人以上冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書、行使偽造私文書等罪。其中，劉男犯嫌重大，為防止其反覆實行同一犯罪，使更多無辜民眾受騙，檢察官今向法院聲請羈押，並請法院准對被告禁止接見通信（含閱讀報紙、收看電視、收聽廣播），吳女則交保新台幣3萬元。