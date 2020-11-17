女收藏家不滿意隆鼻成果 醫師辯她別處已做5次手術

骨董女收藏家小蘋（化名），3年前到整型外科診所由顏姓醫師為她進行隆鼻手術後，鼻孔一大一小，求償132萬，顏男辯稱她早已在其他醫療診所接受5次相關手術，早已存有鼻子歪斜及鼻孔大小不一，不是他手術不當或過失所致，台中地院法官以顏在手術前，已向她告知手術之風險及成功率或可能發生併發危險，並經她同意簽具手術同意書，遂將小蘋的求償駁回。

小蘋提告稱，她為改善鼻頭外觀及夾膜攣縮問題，於2017年3 月11日前往診所諮詢整形事宜，當時由受僱於診所的顏姓醫師為她看診，約定由顏為她進行隆鼻手術，她支付醫療費用共計23萬元。同月23日，由顏為她執行隆鼻手術（下稱第一次手術），且於手術前，顏與小蘋約定手術植入「GORE-TEX」材質墊片。

第一次手術後，小蘋因認為左上鼻背有不正常凸起，經與顏協商後，顏於同年7 月17日為原告進行「鼻子調整」手術（下稱第二次手術），詎顏在未事先告知小蘋情況下，將原植入「GORE-TEX」材質取出，改植入「矽膠」材質墊片，導致她的鼻型歪斜且鼻孔大小不一。

小蘋主張，顏於施行第一次手術，於術前評估未確實，於術中未盡注意義務，致她的左上鼻背有不正常凸起情形，經與顏協商後，顏為她進行第二次手術。且因顏施行二次手術均有疏失，致她受有鼻型歪斜且鼻孔大小不一、憂鬱症等傷害，故顏應負侵權行為損害賠償責任，

小蘋為骨董收藏家，經常在公開場合進行介紹、講解及販售，及舉辦茶會講解產品，更受邀走秀，故她工作需要面對人群，然因顏的手術疏失，致她受有鼻型歪斜且鼻孔大小不一傷害，鼻根也會左右移動，很怕隨時有穿出可能，因而害怕面對人群，難以再參與社交活動，更因此罹患憂鬱症。她因而請求損害賠償，要求顏賠償新台幣132萬元。

顏姓醫師表示，小蘋在他診所接受治療之前，已在其他醫療診所接受5次相關手術，早已存有鼻子歪斜及鼻孔大小不同情形，顯非他的手術不當或過失所致。且經由他進行手術後，原告之鼻型及鼻孔大小已有改善。

顏又說術後回診時，小蘋認為鼻子摸起來不平，但他認為她的鼻背並無不正常凸起，外觀上亦看不出有凸起情形，純屬她個人感覺，但因她堅持不美觀，要求進行第二次手術，為滿足原告之需求，他才勉強為她進行第二次手術，故他施行兩次手術均無過失。

法官認為，顏姓醫師於施行第二次手術前，有向小蘋說明手術原因、手術步驟及範圍、手術之風險及成功率或可能發生之併發症及危險，及預期手術後可能出現之症狀，並經小蘋同意簽具手術同意書，核與醫療法規定相符。

同時，顏施行第一次手術時，係使用「GORE-TEX」墊片，於第二次手術中，因發現疑似感染後肉芽組織增生在「GORE-TEX」墊片下方，故將原植入「GORE-TEX」墊片取出，重新植入「矽膠」材質，此過程符合醫療常規，並無逾越醫療法臨床專業裁量，也符合「手術同意書」記載內容。