丟菸蒂遭罰1200元 男子提行政訴訟結局逆轉

高雄市馬姓男子去年11月間遭人檢舉坐在機車上亂丟菸蒂，高雄市環保局依法裁罰1200元，他堅稱不是他所為，但訴願遭駁回，便提起行政訴訟。橋頭地院審理發現，檢舉影片中無法判斷丟菸蒂的就是馬姓男子，由於該處罰的對象是行為人，他僅是車主，逆轉撤銷裁罰，可上訴。

判決指出，有民眾去年11月8日中午12點多，錄下機車駕駛人隨地拋棄菸蒂，向高雄市環保局檢舉，環保局從影片中的車籍資料查出車主是馬姓男子，同月向他寄出舉發通知書，但期限內他也沒陳述意見，環保局今年1月以違反廢棄物清理法裁罰1200元。

審理時，馬男主張，他直至今年3月提訴願才收到通知書正本，且檢舉影片中，行為人右手並無任何丟擲動作，白色條狀物卻會自動掉落，影像也無拍攝到條狀物落到地面瞬間的畫面，影片也已遭剪輯成2段，合理懷疑檢舉影片遭加工變造。

馬男供稱，違反廢棄物清理法應以真正行為人為處罰對象，而不是車輛所有人，環保局卻以穿著同色衣褲直接認定行為人是他，恐有程序瑕疵，聲明訴願決定及原處分均撤銷。

環保局辯稱，機車通常由車主管理使用，如馬男非行為人，也應與該行為人認識，但環保局寄出舉發通知書後，馬男未提供違規行為人基本資料，也沒有提出足以證明他不是違規行為人的證據，才斟酌調查事實及證據結果，認定行為人與馬男為同一人。

環保局稱，檢舉人考量檔案存取限制，將不相關且非重點部分刪除，但影片中可見行為人手持煙蒂，菸蒂離手落下後以右腳踩踏該菸蒂的清晰連續畫面，認定本件檢舉案件於法有據，依法開罰。

法官審酌，該檢舉影片顯示行為人右腳踩踏煙蒂動作後，就跳接至機車駕駛人背影，環保局代理律師也於審理時承認，檢舉人提供的影像並非完整，廢棄物清理法需有積極證據證明違規行為人及行為，環保局卻以民眾提供的舉發影片作為唯一證據。

法官認為，馬男是否為本件行為人，仍應憑證據認定，如無其他積極證據，不能以馬男未提供本件實際行為人資料，推測其有違規行為，判定撤銷訴願決定及原處分。