快訊

獨／病瘦5公斤不敢停工！男星咬牙不保台灣健保

中職／63場出賽聯盟最多 鄭鈞仁奪最佳進步獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丟菸蒂遭罰1200元 男子提行政訴訟結局逆轉

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市馬姓男子去年11月間遭人檢舉坐在機車上亂丟菸蒂，高雄市環保局依法裁罰1200元，他堅稱不是他所為，但訴願遭駁回，便提起行政訴訟。橋頭地院審理發現，檢舉影片中無法判斷丟菸蒂的就是馬姓男子，由於該處罰的對象是行為人，他僅是車主，逆轉撤銷裁罰，可上訴。

判決指出，有民眾去年11月8日中午12點多，錄下機車駕駛人隨地拋棄菸蒂，向高雄市環保局檢舉，環保局從影片中的車籍資料查出車主是馬姓男子，同月向他寄出舉發通知書，但期限內他也沒陳述意見，環保局今年1月以違反廢棄物清理法裁罰1200元。

審理時，馬男主張，他直至今年3月提訴願才收到通知書正本，且檢舉影片中，行為人右手並無任何丟擲動作，白色條狀物卻會自動掉落，影像也無拍攝到條狀物落到地面瞬間的畫面，影片也已遭剪輯成2段，合理懷疑檢舉影片遭加工變造。

馬男供稱，違反廢棄物清理法應以真正行為人為處罰對象，而不是車輛所有人，環保局卻以穿著同色衣褲直接認定行為人是他，恐有程序瑕疵，聲明訴願決定及原處分均撤銷。

環保局辯稱，機車通常由車主管理使用，如馬男非行為人，也應與該行為人認識，但環保局寄出舉發通知書後，馬男未提供違規行為人基本資料，也沒有提出足以證明他不是違規行為人的證據，才斟酌調查事實及證據結果，認定行為人與馬男為同一人。

環保局稱，檢舉人考量檔案存取限制，將不相關且非重點部分刪除，但影片中可見行為人手持煙蒂，菸蒂離手落下後以右腳踩踏該菸蒂的清晰連續畫面，認定本件檢舉案件於法有據，依法開罰。

法官審酌，該檢舉影片顯示行為人右腳踩踏煙蒂動作後，就跳接至機車駕駛人背影，環保局代理律師也於審理時承認，檢舉人提供的影像並非完整，廢棄物清理法需有積極證據證明違規行為人及行為，環保局卻以民眾提供的舉發影片作為唯一證據。

法官認為，馬男是否為本件行為人，仍應憑證據認定，如無其他積極證據，不能以馬男未提供本件實際行為人資料，推測其有違規行為，判定撤銷訴願決定及原處分。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄市馬姓男子去年遭人檢舉坐在機車上亂丟菸蒂，高雄市環保局依法開罰，馬男不服，向橋頭地院提行政訴訟，橋院判定撤銷訴願決定及原處分。圖／聯合報系資料照片
高雄市馬姓男子去年遭人檢舉坐在機車上亂丟菸蒂，高雄市環保局依法開罰，馬男不服，向橋頭地院提行政訴訟，橋院判定撤銷訴願決定及原處分。圖／聯合報系資料照片

車主 廢棄物 高雄市

延伸閱讀

樹林焚化廠整建暫緩 清運業者喊損失

台3線噪音惱人 居民期待「聲音照相」取締有據

立委質疑重金屬從桃園流向屏東 桃市府發聲明澄清

高雄空品午前空氣「漸轉橘色」 午後轉好

相關新聞

丟菸蒂遭罰1200元 男子提行政訴訟結局逆轉

高雄市馬姓男子去年11月間遭人檢舉坐在機車上亂丟菸蒂，高雄市環保局依法裁罰1200元，他堅稱不是他所為，但訴願遭駁回，便...

台新A錢理專有逃亡之虞 曾諮詢「如何投資移民、脫產」

台新銀行周姓理財專員涉嫌盜領客戶資金達新台幣3億元，台北地院今天裁定羈押禁見。北院指出，周男在案件被揭發後，曾諮詢如何投...

咔嚓！女吃湯圓門牙斷了 餡料有碎骨小吃店老闆起訴

桃園市蔡姓女子去年11月間前往楊梅區1家小吃店，點了一碗湯圓食用，吃到一半，突然咬到湯圓餡料1塊碎豬骨頭，「咔嚓」一聲，...

台新銀理專周勵宏A客戶3億 裁定羈押禁見

台新銀行中和分行高階理財專員周勵宏疑為填補個人投資虧損，盜領客戶資金3億元，刑事警察局查緝、拘捕周到案，依違反銀行法罪嫌...

北市刺青店兄弟設假投資詐欺機房 騙981萬元22人起訴

吳姓兄弟涉嫌在北市大同區設立假投資電信詐欺機房，旗下20名組長和機手，養帳號追蹤陌生人，詢問有無意願投資貨幣或博弈遊戲，...

女商人售女兒大提琴騙20萬 上次不起訴這次沒那麼好運了

台中市經商李姓女子去年8月、9月間遭人指控，涉嫌向人兜售自己女兒所有的大提琴，收取押金或定金後，再藉口研究所學生要借用、...

警分局防酒駕附簽名回條 遭酸爆「乾脆發聯絡簿」

高雄前鎮警分局為防制員警酒駕，製作「給家人的一封信」，信末還有附連署書回條，需簽名後撕下繳回；臉書粉專「靠北警察」貼出此...

桃市議員貪汙判12年半發監執行 提舊疾就醫檢准延2天

桃園市民進黨籍議員邱佳亮因2011年至2017年間利用人頭助理詐領市議會補助費、出國考察費、出席費等公費822餘萬元，依...

柯文哲批聯開案地主是「都市蟑螂」 北檢不起訴

台北市長柯文哲針對捷運信義安和站聯開案一小塊土地無法徵收，指地主是「都市蟑螂」，黃姓地主認為名譽受損，控告柯公然侮辱；台...

台新銀理專弊案懲處 金管會：罰款提高、主管連坐

台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，針對理專弊案，金管會主委黃天牧在立法院財委會答詢時表示，會...

理專A錢一再發生 黃天牧下令重罰、主管連坐

再傳理專挪用客戶款項弊案，台新銀行理專涉嫌挪用客戶資金，金額高達近3億元，對於理專A錢案件一再發生，金管會主委黃天牧今(...

病患恐嚇要殺害女護理師 法官依違反醫療法判刑2月

林姓男子被控於今年8月間，到台市安南區安南區診所進行血液透析後，林不願由女護理師收針，涉嫌對她說會拿刀殺害她，使女護理師...

熱門新聞

銀行理專侵吞客戶3億元 客戶身故家屬才發現

31歲男開車撞路樹害母亡 家人不解：他常突失意識

台新銀理專監守自盜3億 黃天牧震怒：光罰款還不夠

平時會斷片？ 駕車載母出遊撞樹 母死他重傷

涉監守自盜3億 台新銀行理專移送北檢複訊

曾入圍金馬獎！男星涉賣一級毒品 4月出監恐變無期徒刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。