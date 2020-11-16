咔嚓！女吃湯圓門牙斷了 餡料有碎骨小吃店老闆起訴

桃園市蔡姓女子去年11月間前往楊梅區1家小吃店，點了一碗湯圓食用，吃到一半，突然咬到湯圓餡料1塊碎豬骨頭，「咔嚓」一聲，蔡女下側門牙牙根當場斷裂，她求醫後向該小吃店林姓老闆提出告訴，林男否認使用碎骨包餡，桃園地檢署今天表示，蔡女提出老闆娘坦承餡料加工處理會有碎骨對話，偵結林男依過失傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，林姓男子（36歲）為小吃店老闆，經營該小吃店，多為在地人前往光顧食用，去年11月20日，蔡女前往該小吃店點了一分湯圓至食用，吃到一半，突然咬到內餡1去豬碎骨頭，蔡女的下側門牙牙根斷裂受傷，並將碎骨拿給店員觀看，她尋求牙醫開立診斷證明後提告。

林男辯稱，該小吃店販賣湯圓使用的豬肉餡料，都是向豬肉攤商進貨，攤商以機器製作絞肉，他都有請員工將餡料壓平，不可能餡料有碎骨頭。店員坦承，蔡女咬到1塊碎頭拿給他觀看；牙醫師證實，蔡女因為外力造成下側門牙牙根斷裂事實。