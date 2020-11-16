快訊

獨／病瘦5公斤不敢停工！男星咬牙不保台灣健保

中職／63場出賽聯盟最多 鄭鈞仁奪最佳進步獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台新A錢理專有逃亡之虞 曾諮詢「如何投資移民、脫產」

中央社 / 台北16日電

台新銀行周姓理財專員涉嫌盜領客戶資金達新台幣3億元，台北地院今天裁定羈押禁見。北院指出，周男在案件被揭發後，曾諮詢如何投資移民，並與他人討論如何脫產保留犯罪所得。

周男疑為填補長期投資虧損，涉嫌盜領經手客戶資金達3億元。台北地檢署認定周男涉犯銀行法特別背信、業務侵占、洗錢防制法、偽造文書、詐欺等罪犯嫌重大，向法院聲押。台北地院今天裁定羈押禁見。

北院指出，周男所犯銀行法第125條之2第1項後段部分，為最輕本刑五年以上有期徒刑的重罪，他於銀行內部稽查時自承有刪除或隱藏訊息情事，且於本件遭揭發後，周男即有開始諮詢如何取得投資移民並取得護照事宜，對被害人或台新銀行也有隱匿。

此外，周男與他人討論如何脫產以保留犯罪所得，並拒絕提供犯罪的相關資料以拖延案件的調查等狀況，足信周男有逃亡、勾串證言或湮滅證據之虞，而有羈押的原因。

北院表示，周男就挪用款項的用途、金錢流向為何，以及本案是否尚有其他共犯參與或協助均仍有待釐清，非予羈押無從確保被告無逃亡、勾串證言、湮滅證據的可能，因此裁定羈押禁見。

台新銀行高階理財專員周姓男子（中）疑為填補長期投資虧損，竟盜領經手客戶資金達新台幣3億元，今天裁定羈押禁見。中央社
台新銀行高階理財專員周姓男子（中）疑為填補長期投資虧損，竟盜領經手客戶資金達新台幣3億元，今天裁定羈押禁見。中央社

盜領 偽造文書 理財專員

延伸閱讀

台新銀理專周勵宏A客戶3億 裁定羈押禁見

美媒：川普擬對中國最後施壓 但不涉對台新動向

近兩年理專盜領受害逾127人 金管會將祭3大措施加重罰

台新銀理專弊案懲處 金管會：罰款提高、主管連坐

相關新聞

丟菸蒂遭罰1200元 男子提行政訴訟結局逆轉

高雄市馬姓男子去年11月間遭人檢舉坐在機車上亂丟菸蒂，高雄市環保局依法裁罰1200元，他堅稱不是他所為，但訴願遭駁回，便...

台新A錢理專有逃亡之虞 曾諮詢「如何投資移民、脫產」

台新銀行周姓理財專員涉嫌盜領客戶資金達新台幣3億元，台北地院今天裁定羈押禁見。北院指出，周男在案件被揭發後，曾諮詢如何投...

咔嚓！女吃湯圓門牙斷了 餡料有碎骨小吃店老闆起訴

桃園市蔡姓女子去年11月間前往楊梅區1家小吃店，點了一碗湯圓食用，吃到一半，突然咬到湯圓餡料1塊碎豬骨頭，「咔嚓」一聲，...

台新銀理專周勵宏A客戶3億 裁定羈押禁見

台新銀行中和分行高階理財專員周勵宏疑為填補個人投資虧損，盜領客戶資金3億元，刑事警察局查緝、拘捕周到案，依違反銀行法罪嫌...

北市刺青店兄弟設假投資詐欺機房 騙981萬元22人起訴

吳姓兄弟涉嫌在北市大同區設立假投資電信詐欺機房，旗下20名組長和機手，養帳號追蹤陌生人，詢問有無意願投資貨幣或博弈遊戲，...

女商人售女兒大提琴騙20萬 上次不起訴這次沒那麼好運了

台中市經商李姓女子去年8月、9月間遭人指控，涉嫌向人兜售自己女兒所有的大提琴，收取押金或定金後，再藉口研究所學生要借用、...

警分局防酒駕附簽名回條 遭酸爆「乾脆發聯絡簿」

高雄前鎮警分局為防制員警酒駕，製作「給家人的一封信」，信末還有附連署書回條，需簽名後撕下繳回；臉書粉專「靠北警察」貼出此...

桃市議員貪汙判12年半發監執行 提舊疾就醫檢准延2天

桃園市民進黨籍議員邱佳亮因2011年至2017年間利用人頭助理詐領市議會補助費、出國考察費、出席費等公費822餘萬元，依...

柯文哲批聯開案地主是「都市蟑螂」 北檢不起訴

台北市長柯文哲針對捷運信義安和站聯開案一小塊土地無法徵收，指地主是「都市蟑螂」，黃姓地主認為名譽受損，控告柯公然侮辱；台...

台新銀理專弊案懲處 金管會：罰款提高、主管連坐

台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，針對理專弊案，金管會主委黃天牧在立法院財委會答詢時表示，會...

理專A錢一再發生 黃天牧下令重罰、主管連坐

再傳理專挪用客戶款項弊案，台新銀行理專涉嫌挪用客戶資金，金額高達近3億元，對於理專A錢案件一再發生，金管會主委黃天牧今(...

病患恐嚇要殺害女護理師 法官依違反醫療法判刑2月

林姓男子被控於今年8月間，到台市安南區安南區診所進行血液透析後，林不願由女護理師收針，涉嫌對她說會拿刀殺害她，使女護理師...

熱門新聞

銀行理專侵吞客戶3億元 客戶身故家屬才發現

31歲男開車撞路樹害母亡 家人不解：他常突失意識

台新銀理專監守自盜3億 黃天牧震怒：光罰款還不夠

平時會斷片？ 駕車載母出遊撞樹 母死他重傷

涉監守自盜3億 台新銀行理專移送北檢複訊

曾入圍金馬獎！男星涉賣一級毒品 4月出監恐變無期徒刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。