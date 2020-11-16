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台新銀理專周勵宏A客戶3億 裁定羈押禁見
台新銀行中和分行高階理財專員周勵宏疑為填補個人投資虧損，盜領客戶資金3億元，刑事警察局查緝、拘捕周到案，依違反銀行法罪嫌移送台北地檢署複訊，檢方訊後將周聲押禁見，台北地院今天開庭裁准羈押禁見。
刑事局昨天依涉業務侵占、違反銀行法特別背信罪、洗錢防制法、詐欺、偽造文書等罪將周勵宏移送地檢署，周辯稱，客戶資金用於個人投資，並未持以置產，檢察官訊後以犯重罪等事由，對周聲請羈押禁見，檢警研判，依犯罪流程，周有能力獨力犯案，但不排除有共犯。
現年41歲的周勵宏疑因長期投資虧錢，近10年來藉詞推銷金融商品或私下協助客戶投資，再以方便辦業務請客戶在空白提款單上用印，私下將客戶帳戶的錢匯至親友帳戶，之後匯進自己項下。
檢警調查，周勵宏的客戶中有3人受害，被侵占款為2億4000萬元、5000萬元、1000萬元，受害最嚴重的客戶曾要求核帳，周編說詞取信客戶，持續掏空公款。
一名客戶日前致電銀行確認資金是否真實匯入，銀行內部稽核發現，周勵宏異常從自己帳戶匯款給客戶，弊端曝光，總行先通報金管會，再向刑事局報案。
據了解，由於周勵宏用於舞弊的最大帳戶開設地緣，刑事局報請台北地檢署指揮偵辦，分案由查緝黑金專組檢察官處理，檢察官利用假日製作被害人筆錄，要求警方拘提周到案，警方在新北市三峽區將周拘提到案。
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