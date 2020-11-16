快訊

證實有傳簡訊給丁怡銘 皇家傳承創辦人說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台新銀理專周勵宏A客戶3億 裁定羈押禁見

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台新銀行中和分行高階理財專員周勵宏疑為填補個人投資虧損，盜領客戶資金3億元，刑事警察局查緝、拘捕周到案，依違反銀行法罪嫌移送台北地檢署複訊，檢方訊後將周聲押禁見，台北地院今天開庭裁准羈押禁見。

刑事局昨天依涉業務侵占、違反銀行法特別背信罪、洗錢防制法、詐欺、偽造文書等罪將周勵宏移送地檢署，周辯稱，客戶資金用於個人投資，並未持以置產，檢察官訊後以犯重罪等事由，對周聲請羈押禁見，檢警研判，依犯罪流程，周有能力獨力犯案，但不排除有共犯。

現年41歲的周勵宏疑因長期投資虧錢，近10年來藉詞推銷金融商品或私下協助客戶投資，再以方便辦業務請客戶在空白提款單上用印，私下將客戶帳戶的錢匯至親友帳戶，之後匯進自己項下。

檢警調查，周勵宏的客戶中有3人受害，被侵占款為2億4000萬元、5000萬元、1000萬元，受害最嚴重的客戶曾要求核帳，周編說詞取信客戶，持續掏空公款。

一名客戶日前致電銀行確認資金是否真實匯入，銀行內部稽核發現，周勵宏異常從自己帳戶匯款給客戶，弊端曝光，總行先通報金管會，再向刑事局報案。

據了解，由於周勵宏用於舞弊的最大帳戶開設地緣，刑事局報請台北地檢署指揮偵辦，分案由查緝黑金專組檢察官處理，檢察官利用假日製作被害人筆錄，要求警方拘提周到案，警方在新北市三峽區將周拘提到案。

涉嫌侵吞客戶3億元的理專周勵宏，地院今天開庭裁准羈押禁見。記者廖炳棋/翻攝
涉嫌侵吞客戶3億元的理專周勵宏，地院今天開庭裁准羈押禁見。記者廖炳棋/翻攝

檢察官 警察

延伸閱讀

近兩年理專盜領受害逾127人 金管會將祭3大措施加重罰

台新銀理專弊案懲處 金管會：罰款提高、主管連坐

理專A錢一再發生 黃天牧下令重罰、主管連坐

台新銀理專監守自盜3億 黃天牧震怒：光罰款還不夠

相關新聞

台新銀理專周勵宏A客戶3億 裁定羈押禁見

台新銀行中和分行高階理財專員周勵宏疑為填補個人投資虧損，盜領客戶資金3億元，刑事警察局查緝、拘捕周到案，依違反銀行法罪嫌...

北市刺青店兄弟設假投資詐欺機房 騙981萬元22人起訴

吳姓兄弟涉嫌在北市大同區設立假投資電信詐欺機房，旗下20名組長和機手，養帳號追蹤陌生人，詢問有無意願投資貨幣或博弈遊戲，...

女商人售女兒大提琴騙20萬 上次不起訴這次沒那麼好運了

台中市經商李姓女子去年8月、9月間遭人指控，涉嫌向人兜售自己女兒所有的大提琴，收取押金或定金後，再藉口研究所學生要借用、...

警分局防酒駕附簽名回條 遭酸爆「乾脆發聯絡簿」

高雄前鎮警分局為防制員警酒駕，製作「給家人的一封信」，信末還有附連署書回條，需簽名後撕下繳回；臉書粉專「靠北警察」貼出此...

桃市議員貪汙判12年半發監執行 提舊疾就醫檢准延2天

桃園市民進黨籍議員邱佳亮因2011年至2017年間利用人頭助理詐領市議會補助費、出國考察費、出席費等公費822餘萬元，依...

柯文哲批聯開案地主是「都市蟑螂」 北檢不起訴

台北市長柯文哲針對捷運信義安和站聯開案一小塊土地無法徵收，指地主是「都市蟑螂」，黃姓地主認為名譽受損，控告柯公然侮辱；台...

台新銀理專弊案懲處 金管會：罰款提高、主管連坐

台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，針對理專弊案，金管會主委黃天牧在立法院財委會答詢時表示，會...

理專A錢一再發生 黃天牧下令重罰、主管連坐

再傳理專挪用客戶款項弊案，台新銀行理專涉嫌挪用客戶資金，金額高達近3億元，對於理專A錢案件一再發生，金管會主委黃天牧今(...

病患恐嚇要殺害女護理師 法官依違反醫療法判刑2月

林姓男子被控於今年8月間，到台市安南區安南區診所進行血液透析後，林不願由女護理師收針，涉嫌對她說會拿刀殺害她，使女護理師...

6.29克拉鑽戒主人提告討153萬元 郭新政獲判免賠確定！

精品業者洪淑玲結識「沈記玉飾」小開沈昊諺（原名沈家民），沈藉口有客戶要買鑽石，可代售她的6.29克拉鑽戒，她交付鑽戒，沈...

台新銀理專監守自盜3億 黃天牧震怒：光罰款還不夠

台新銀昨爆出理專盜領客戶款項長達十年，涉案金額近3億元，盜領金額是史上新高，震驚社會。金管會主委黃天牧今早談到此案，罕見...

影／台新銀理專盜領近3億 金管會主委：深惡痛絕

台新銀行某理財專員涉嫌盜領客戶資金近3億元，對此金管會主委黃天牧上午前往立法院備詢時表示，針對類似案件「深惡痛絕」。

熱門新聞

銀行理專侵吞客戶3億元 客戶身故家屬才發現

台新銀理專監守自盜3億 黃天牧震怒：光罰款還不夠

31歲男開車撞路樹害母亡 家人不解：他常突失意識

涉監守自盜3億 台新銀行理專移送北檢複訊

疑因身體不適開車自撞路樹 乘客當場死亡、駕駛重傷

平時會斷片？ 駕車載母出遊撞樹 母死他重傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。