北市刺青店兄弟設假投資詐欺機房 騙981萬元22人起訴

吳姓兄弟涉嫌在北市大同區設立假投資電信詐欺機房，旗下20名組長和機手，養帳號追蹤陌生人，詢問有無意願投資貨幣或博弈遊戲，1年約有26人受騙，不法所得高達981萬餘元。士林地檢署日前偵結，全案依照組織犯罪、加重詐欺等罪行起訴22人，且對首腦求刑至少18年徒刑。

起訴指出，刺青店老闆29歲吳男，與胞弟14歲吳弟聯手在北市大同區設立假投資電信詐騙機房，旗下24歲吳男、22歲李男、22歲許男擔任組長，招攬17名19至29歲年輕人加入集團當「機手」，負責辦假帳號、養帳號追蹤陌生人，詢問有無興趣增加收入，搞投資貨幣、博弈等。

旗下機手稱，集團首腦是吳姓兄弟，分為三組由三名組長帶領，機手負責用假帳號騙被害人存錢近克里夫曼遊戲公司，機手負責以畫數分享在克里夫曼有賺錢經驗，目的是「勾起被害人的貪念，讓他們付錢」。

吳兄到案坦承開刺青店，但和胞弟全盤否認設立詐騙機房，手機上的「幹訓班」等群組都是聊天打屁；吳弟則稱「大同8+9」是國中同學群組，沒有參與詐騙集團，但知悉吳組長在接客人至網站儲值賭博，可賺2、3百元。

吳組長辯稱，成立的是線上博奕機房，另一地點原本要做直播精品代購，但因疫情先暫停，不知道為何警方會扣到詐欺相關的電腦，強調沒有做詐欺。

檢警調查，詐欺機房為在大同區蘭州街、伊寧街，集團先設立多個line、ig帳號，隨機追蹤不特定人，遊說由無意願投投資，以投資、克萊夫曼遊戲網頁，佯稱是專業投資人，投資國際匯率和博弈賽事非常在行，保證獲利、高投資報酬等，吸引被害人加入line群組。

詐欺集團一人分飾多角，以可安穩獲得高報酬，使被害人匯款或超商繳款，騙得第一筆資金，隨後佯稱操作不當投資虧損，需要更多資金才能彌平虧損，再騙取財物後，隨即提領一空。

經統計，此電信詐欺機房被害人共有２6人，從2019年起8月起2020年6月，遭詐騙金額共計高達981萬1528元。

檢察官痛批，吳等5人分別為詐欺集團發起者、指揮者，事後狡辯空言否認，甚至阻止及誤導檢警調查，且有串供、湮滅證據，空言否認，就算在案情明朗後開始認罪，已耗費龐大司法資源，僅是為了僥倖求輕判。