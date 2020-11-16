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女商人售女兒大提琴騙20萬 上次不起訴這次沒那麼好運了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

大提琴情境示意圖。圖／Ingimage
大提琴情境示意圖。圖／Ingimage

台中市經商李姓女子去年8月、9月間遭人指控，涉嫌向人兜售自己女兒所有的大提琴，收取押金或定金後，再藉口研究所學生要借用、押金鎖在金庫裡等理由，詐得20萬元。李女到案後否認涉案，辯稱雙方是買賣糾紛，不過檢方查出，李女在2017年底跟2019年間，也曾因相同行為遭人提告，當初雖被檢方認定無涉詐欺，但此次檢方認為李女已有反覆多次的行為，顯然不是真的想賣琴，全案今依詐欺罪嫌起訴李女。

根據起訴書，李姓女子（50歲）在台中市經商，李女女兒則是從事音樂工作，李女疑因事業周轉不順，先在去年8月間，向王姓男子兜售女兒的大提琴，她向王提出售價為27萬，王在去年8月間匯款10萬元定金後，李女將大提琴交付給王，但事後又藉口研究所的學生要借琴演出，又向王拿回大提琴，但事後李女以「價格應為40萬」、「還有其他人要看琴」為由，拒絕將琴交付給王，也沒有退款。

去年9月間，李女再向許姓女子以28萬元的價格兜售大提琴，她還向許女提議，可先付10萬押金，讓許女將大提琴帶回家讓兒子試用，若許女兒子不喜歡，可以無條件退款，許女將大提琴帶回家試用後不滿意，隨後將琴還給李女，但李女收了琴之後，藉口押金鎖在金庫裡，擇日再歸還押金，並簽一張字據給許女為證，李女疑故意在字據上的身分證號少寫一碼，且事後也不歸還許女押金。

王、許女二人因遲遲等不到李女還錢，報警提告，台中地檢署檢察官偵辦時發現，李女另外在2017年底、2019年9月間，又以50萬、30萬元的價格，向李女、何男兜售大提琴，也都是利用相同方式，拒絕返還價金。當時檢方認定買賣糾紛，無詐欺犯意，因而不起訴。

不過此次又有王、許女二人提告，且案發時間與之前獲不起訴案件的時間非常接近，檢察官因此認定，李女並非真的要出售女兒的大提琴，而是藉此行詐，認定李女犯行明確，今依詐欺取財罪嫌起訴。

台中市李姓女商人在去年8、9月間，利用兜售女兒的大提琴行詐，台中地檢署依詐欺取財罪起訴。圖／報系資料照
台中市李姓女商人在去年8、9月間，利用兜售女兒的大提琴行詐，台中地檢署依詐欺取財罪起訴。圖／報系資料照

詐欺 檢察官

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