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警分局防酒駕附簽名回條 遭酸爆「乾脆發聯絡簿」

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄前鎮警分局為防制員警酒駕，製作「給家人的一封信」，信末還有附連署書回條，需簽名後撕下繳回；臉書粉專「靠北警察」貼出此封信，網友酸爆「乾脆發本聯絡簿回家給家長簽」。前鎮分局今天上午澄清，用意是告知酒駕恐面臨兩大過免職，請家屬幫忙提醒同仁，但沒強迫一定要簽回條。

「靠北警察」今天上午貼出這封信，也曝光內部督察組的通報，清楚指出主管要把信件印下來交給每位同仁、攜回轉交家屬家人查看，「請家人看完內容後，簽署下方的共同防制酒駕連署書，並將聯單撕下後收回」、「如家人無意願或不願簽署者，煩請各主管協助勸說，實施家訪了解無意願的原因」。

「靠北警察」粉專則加註文字嘲諷「X，我都快30歲了，爸，老師（所長）說這給你簽名」，網友也一面倒不同意作法，留言「蟯蟲貼紙要不要順便帶回家貼一貼，都幾歲的人了」、「乾脆發本聯絡簿回家給家長簽不是更好」、「如果回條可以抽IPHONE12，我絕對把整個家族叫過來簽」、「官腦袋再次進水，而且是海水倒灌」等。

前鎮分局副分局長黃元民指出，給家屬的一封信主要有鑑於員警酒駕比較常發生在休假期間，希望家屬來幫忙提醒同仁；另高雄的員警酒駕可能面臨兩大過免職，希望讓家屬知道，對員警本身及家庭可能面臨非常大的影響，才把關懷信給家屬，一起來防制。

媒體質疑是否像網友所說「簽聯絡簿」，要簽回條？黃元民說「沒有強迫家屬一定要簽回條」，至於警界有反彈聲音，黃元民強調「還會繼續，這部分還是有必要讓家屬跟我們做這方面工作」。

由於六龜分局上月連兩起員警酒駕案，前鎮分局作法的時機點敏感，黃元民也說，與六龜分局沒什麼關聯，這封信本月11日發出，分局每個人都會收到，也在LINE群組及臉書上呼籲，希望完全沒有執法人員酒駕。

據了解，高市警局日前修訂員警酒駕的行政懲處，10月16日公布，酒駕情節重大就可記2大過，並依警察人員人事條例31條予以免職。

前鎮警分局為了請同仁家屬一起防制酒駕，發出給家人的一封信。記者林伯驊／翻攝
前鎮警分局為了請同仁家屬一起防制酒駕，發出給家人的一封信。記者林伯驊／翻攝
臉書粉專「靠北警察」貼出前鎮警分局發給同仁家屬的一封信，以及督察組通報。圖／翻攝臉書「靠北警察」
臉書粉專「靠北警察」貼出前鎮警分局發給同仁家屬的一封信，以及督察組通報。圖／翻攝臉書「靠北警察」
臉書粉專「靠北警察」貼文表達員警不滿前鎮警分局的作法。圖／翻攝臉書「靠北警察」
臉書粉專「靠北警察」貼文表達員警不滿前鎮警分局的作法。圖／翻攝臉書「靠北警察」

酒駕 警察

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