桃市議員貪汙判12年半發監執行 提舊疾就醫檢准延2天

桃園市民進黨籍議員邱佳亮因2011年至2017年間利用人頭助理詐領市議會補助費、出國考察費、出席費等公費822餘萬元，依貪汙治罪條例被判刑12年6月定讞，桃園地檢署原定今天發監執行，邱佳亮今天上午準時報到，主張他身體舊疾復發，並提出就醫診斷證明書。

桃檢表示，法律不外人情，邱在啟動防逃機制後，準時報到無異狀，今天上午也準時報到，考量他身體就醫檢查需要，檢察官准予將發監時間延到18日下午執行。

邱佳亮曾任新屋鄉民代表、1屆縣議員，桃園市升格後連任第1與第2屆市議員，也是新屋區唯1席市議員，問政與服務認真，在議事堂替沿海鄉親爭取權益，2018年有案在身，以無黨籍參選連任成功，他因涉貪汙治罪條例被1、2審判12年6月，他上訴最高法院駁回定讞。