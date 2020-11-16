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桃市議員貪汙判12年半發監執行 提舊疾就醫檢准延2天

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市民進黨籍議員邱佳亮因2011年至2017年間利用人頭助理詐領市議會補助費、出國考察費、出席費等公費822餘萬元，依貪汙治罪條例被判刑12年6月定讞，桃園地檢署原定今天發監執行，邱佳亮今天上午準時報到，主張他身體舊疾復發，並提出就醫診斷證明書。

桃檢表示，法律不外人情，邱在啟動防逃機制後，準時報到無異狀，今天上午也準時報到，考量他身體就醫檢查需要，檢察官准予將發監時間延到18日下午執行。

邱佳亮曾任新屋鄉民代表、1屆縣議員，桃園市升格後連任第1與第2屆市議員，也是新屋區唯1席市議員，問政與服務認真，在議事堂替沿海鄉親爭取權益，2018年有案在身，以無黨籍參選連任成功，他因涉貪汙治罪條例被1、2審判12年6月，他上訴最高法院駁回定讞。

桃檢表示，邱佳亮原定今天上午向桃檢報到發監，預計送往新竹監獄執行，他準時報到，主張身體舊疾復發，希望安排就醫檢查，並提出過去就醫診斷書，檢察官考量邱在檢方啟動防逃機制後，均準時向派出所報到、今天上午也準時報到，沒有異狀，暫無逃亡之虞，考量邱的身體就醫需要，法律不外人情下，將邱的報到發監時間延後2天，淮予後天（18日）下午報到發監執行。

前桃園市民進黨籍議員邱佳亮（見圖）被依貪汙治罪條例判刑12年6月，原定今天發監執行，他提出舊疾就醫檢查，桃檢准予延到18日下午執行。圖／桃園市議會提供
前桃園市民進黨籍議員邱佳亮（見圖）被依貪汙治罪條例判刑12年6月，原定今天發監執行，他提出舊疾就醫檢查，桃檢准予延到18日下午執行。圖／桃園市議會提供

貪汙 檢察官

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