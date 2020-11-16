快訊

低價行銷有何不可？書價割喉戰與書店抗爭的幾點反思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲批聯開案地主是「都市蟑螂」 北檢不起訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北市長柯文哲針對捷運信義安和站聯開案一小塊土地無法徵收，指地主是「都市蟑螂」，黃姓地主認為名譽受損，控告柯公然侮辱；台北地檢署認為，柯未指名道姓，與刑罰處罰要件不合，今天處分柯文哲不起訴。黃可聲請再議。

台北市柯文哲今年6月與里長舉辦座談會時，談到聯開案的遺憾，稱「那個地主是王八蛋」、「也是渾蛋」、「那是都市的蟑螂」，黃姓人家自認是聯開案中唯一還沒被徵收的土地所有權人，控告柯文哲公然侮辱罪。

台北捷運信義安和站5號出口的信義路四段239巷，因捷運聯合開發案在地里長爭取要一併解決附近交通問題，建商想把巷子拓寬為6米巷，但巷口黃姓人家的2坪土地疑因開價高，未被建商接受承買。

檢察官蒐證指出，柯文哲在批評聯開案土地徵收事宜時，非但沒有指名道姓，更沒有指稱土地所處的位置，一般人無法得知柯文哲說的是黃姓人家，黃提告，與公然侮辱罪違法要件不符，偵結處分被告柯文哲不起訴。

台北市長柯文哲。本報資料照
台北市長柯文哲。本報資料照

柯文哲 公然侮辱 捷運

延伸閱讀

柯文哲拋結婚補助 網友不領情轟頭殼壞掉

丁怡銘失言風波 國民黨：應對抹黑媒體政治操作道歉

柯文哲拋結婚補助政策 她批製造聲量的嘴砲式政策

影／蘇揆為丁怡銘爭議二度致歉 柯文哲：為什麼放過他

相關新聞

台新銀理專監守自盜3億 黃天牧震怒：光罰款還不夠

台新銀昨爆出理專盜領客戶款項長達十年，涉案金額近3億元，盜領金額是史上新高，震驚社會。金管會主委黃天牧今早談到此案，罕見...

6.29克拉鑽戒主人提告討153萬元 郭新政獲判免賠確定！

精品業者洪淑玲結識「沈記玉飾」小開沈昊諺（原名沈家民），沈藉口有客戶要買鑽石，可代售她的6.29克拉鑽戒，她交付鑽戒，沈...

台新銀理專弊案 黃天牧怒：「深惡痛絕」

台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，金管會主委黃天牧今（16）日上午針對理專弊案，兩度以四字「...

萬華貪警收賄判刑13年逃亡 北檢沒收10萬保金準備通緝

台北市警萬華分局前西園派出所警員江仁佐向轄區天九牌職業賭場業者收賄，依貪汙罪判處有期徒刑13年，褫奪公權5年定讞；台北地...

柯文哲批聯開案地主是「都市蟑螂」 北檢不起訴

台北市長柯文哲針對捷運信義安和站聯開案一小塊土地無法徵收，指地主是「都市蟑螂」，黃姓地主認為名譽受損，控告柯公然侮辱；台...

台新銀理專弊案懲處 金管會：罰款提高、主管連坐

台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，針對理專弊案，金管會主委黃天牧在立法院財委會答詢時表示，會...

理專A錢一再發生 黃天牧下令重罰、主管連坐

再傳理專挪用客戶款項弊案，台新銀行理專涉嫌挪用客戶資金，金額高達近3億元，對於理專A錢案件一再發生，金管會主委黃天牧今(...

病患恐嚇要殺害女護理師 法官依違反醫療法判刑2月

林姓男子被控於今年8月間，到台市安南區安南區診所進行血液透析後，林不願由女護理師收針，涉嫌對她說會拿刀殺害她，使女護理師...

影／台新銀理專盜領近3億 金管會主委：深惡痛絕

台新銀行某理財專員涉嫌盜領客戶資金近3億元，對此金管會主委黃天牧上午前往立法院備詢時表示，針對類似案件「深惡痛絕」。

買房、開賓士…理專盜客戶3億 落網稱全虧光

台新銀行中和分行高階理專周姓男子利用與三名大客戶老交情，在規畫對方理財專案時趁機侵吞三人帳戶資金，十年來盜走三億元花用，...

生活法律／撿到錢財暗收下 恐涉侵占

錢財人見人愛，忽然冒出意外之財真是喜從天降嗎？有女藝人上月底接到銀行電話指有人匯錢，隨後帳戶「空降百萬」，她擔心出事而將...

台新銀行理專涉10年盜3億 北檢今晚聲押禁見

台新銀行中和分行高階理財專員周勵宏，涉嫌盜走客戶存款3億元，警方今晨逮人送辦，檢方深夜11時許向法院聲請羈押禁見周。

熱門新聞

高市警臉書30年同場景對照 2帥警是父子討論破表

影／三機車不禮讓十字路口撞一團 網諷：相逢自是有緣

銀行理專侵吞客戶3億元 客戶身故家屬才發現

台南爆警察吃案？警打臉：孫子騙阿公錢的苦肉計啦！

涉監守自盜3億 台新銀行理專移送北檢複訊

台新銀理專監守自盜3億 黃天牧震怒：光罰款還不夠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。