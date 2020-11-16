柯文哲批聯開案地主是「都市蟑螂」 北檢不起訴

台北市長柯文哲針對捷運信義安和站聯開案一小塊土地無法徵收，指地主是「都市蟑螂」，黃姓地主認為名譽受損，控告柯公然侮辱；台北地檢署認為，柯未指名道姓，與刑罰處罰要件不合，今天處分柯文哲不起訴。黃可聲請再議。

台北市柯文哲今年6月與里長舉辦座談會時，談到聯開案的遺憾，稱「那個地主是王八蛋」、「也是渾蛋」、「那是都市的蟑螂」，黃姓人家自認是聯開案中唯一還沒被徵收的土地所有權人，控告柯文哲公然侮辱罪。

台北捷運信義安和站5號出口的信義路四段239巷，因捷運聯合開發案在地里長爭取要一併解決附近交通問題，建商想把巷子拓寬為6米巷，但巷口黃姓人家的2坪土地疑因開價高，未被建商接受承買。