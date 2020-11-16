立委質疑重金屬從桃園流向屏東 桃市府發聲明澄清

時代力量立委陳椒華日前召開記者會，質疑桃園工廠將報廢PCB切條磨粉後，再賣給下游工廠，含有重金屬的玻璃纖維樹脂粉由桃園流向屏東，對此桃園市政府今發聲明，今年並無桃園市處理機構產生的玻璃纖維樹脂粉流向屏東縣，如真有違法情事，環保局會將其撤證。

桃園市環保局說明，該案玻璃纖維樹脂經處理機構，依「公民營清除處理機構許可管理辦法」第24條處理後產出的資源化產品可售予使用，不是事業廢棄物；環保署、屏東環保局及地方檢察官均做以上相同認定。

環保局指出，環保署申報系統勾稽結果來看，今年桃園市處理機構產生資源化產品玻璃纖維樹脂粉並無流向屏東縣，且玻璃纖維樹脂粉為產品，不是廢棄物，不應用廢棄物溶出試驗TCLP，這是常識。

環保局強調，若處理機構產生的資源化產品，有違反環保法令或處理許可證內容，將依法處份，情節重大者將廢止或撤銷其處理許可證。