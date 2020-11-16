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病患恐嚇要殺害女護理師 法官依違反醫療法判刑2月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

林姓男子被控於今年8月間，到台市安南區安南區診所進行血液透析後，林不願由女護理師收針，涉嫌對她說會拿刀殺害她，使女護理師心生畏懼。台南地院依林違反醫療法，判處徒刑2月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，林姓男子於今年8 月5日上午10點55分，至安南區安南區海佃路1段一家診所進行血液透析，同日下午3點40分，血液透析完畢，診所溫姓女護理師要進行收針時，林不願由温收針，為阻止温，竟基於妨害執行醫療業務犯意，對温恫嚇稱「我會拿刀殺你」等語，使溫心生畏懼報警法辦起訴。

法官審酌，林未理性面對醫事人員處理，僅因一時情緒失控，當場以言語恫嚇告訴人，妨害告訴人執行醫療業務，損害醫病關係，減損整體醫療士氣，念他犯後坦認犯行、態度尚可，兼衡犯罪動機、目的、情節，量處其刑。

林姓男子被控到台市安南區安南區診所進行血液透析後，林不願由女護理師收針，涉嫌出言恐嚇要殺害她。台南地院依林違反醫療法，判處徒刑2月，得易科罰金。圖／本報資料照片
林姓男子被控到台市安南區安南區診所進行血液透析後，林不願由女護理師收針，涉嫌出言恐嚇要殺害她。台南地院依林違反醫療法，判處徒刑2月，得易科罰金。圖／本報資料照片

血液透析 護理師

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