6.29克拉鑽戒主人提告討153萬元 郭新政獲判免賠確定！

精品業者洪淑玲結識「沈記玉飾」小開沈昊諺（原名沈家民），沈藉口有客戶要買鑽石，可代售她的6.29克拉鑽戒，她交付鑽戒，沈卻拿到當鋪典當花用。已故台北市議員李新女友郭新政遭洪淑玲指控替沈代償典當價款，取得鑽戒後質押不還，要求沈需支付6400餘萬元回贖所有鑽石、支付1600餘萬利息和仲介費。洪女認為郭新政企圖侵吞她的財產，追討後仍有153萬元損失，提訴訟要求郭新政賠償，高等法院判洪女敗訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

李新2017年9月28日清晨，從前妻位於北市安和路的住處11樓墜地，當場身亡，但死因引起多發揣測。郭新政出資拍攝「誰摔死了李新」類戲劇，並說她比誰都想知道李新為何會墜樓。洪淑玲是武打明星戚冠軍妻子。

洪淑玲提告指出，2013年9月間認識沈昊諺，誤以為對方能幫她賣鑽石，便將6.29克拉的鑽戒交給沈，但沈將鑽戒拿到大千當鋪典當、花用，沈因此吃上詐欺取財罪，遭高院判刑5年4月定讞。

洪指郭新政明知鑽戒不是沈昊諺的，卻替沈代償典當價款，拿到鑽戒後質押不還，要求沈需支付6400餘萬元回贖鑽石，再付1600餘萬的利息和仲介費。郭新政與經營大展當舖的潘仲達共同製作不實當票，在她委託蕓賞珠寶公司負責人嚴嘉慧向郭女取回鑽石時，卻拿出「當票」，想要吞掉她的財產。

洪淑玲主張，經人轉交803萬元彰化銀行支票給郭新政，她只返還6.29克拉的主鑽石，鑽戒剩餘的K金戒台和上頭另2顆小鑽石仍遭侵吞不還。沈昊諺雖然與洪淑玲和解，但洪女只獲賠650萬元，她認為這是因郭新政的不法行為釀成，因此要求郭女賠153萬本息。

高院認為，郭新政替沈家民代償大千當舖的典當款時，並不知道這批鑽石不是沈的，她因代償而對沈取得代墊借款債權，依法規定可主張善意取得擔保質權，在她代墊借款債權受清償之前，有理由拒絕返還鑽石，沒有不法侵害洪女所有權。