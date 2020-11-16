快訊

低價行銷有何不可？書價割喉戰與書店抗爭的幾點反思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6.29克拉鑽戒主人提告討153萬元 郭新政獲判免賠確定！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

精品業者洪淑玲結識「沈記玉飾」小開沈昊諺（原名沈家民），沈藉口有客戶要買鑽石，可代售她的6.29克拉鑽戒，她交付鑽戒，沈卻拿到當鋪典當花用。已故台北市議員李新女友郭新政遭洪淑玲指控替沈代償典當價款，取得鑽戒後質押不還，要求沈需支付6400餘萬元回贖所有鑽石、支付1600餘萬利息和仲介費。洪女認為郭新政企圖侵吞她的財產，追討後仍有153萬元損失，提訴訟要求郭新政賠償，高等法院判洪女敗訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

李新2017年9月28日清晨，從前妻位於北市安和路的住處11樓墜地，當場身亡，但死因引起多發揣測。郭新政出資拍攝「誰摔死了李新」類戲劇，並說她比誰都想知道李新為何會墜樓。洪淑玲是武打明星戚冠軍妻子。

洪淑玲提告指出，2013年9月間認識沈昊諺，誤以為對方能幫她賣鑽石，便將6.29克拉的鑽戒交給沈，但沈將鑽戒拿到大千當鋪典當、花用，沈因此吃上詐欺取財罪，遭高院判刑5年4月定讞。

洪指郭新政明知鑽戒不是沈昊諺的，卻替沈代償典當價款，拿到鑽戒後質押不還，要求沈需支付6400餘萬元回贖鑽石，再付1600餘萬的利息和仲介費。郭新政與經營大展當舖的潘仲達共同製作不實當票，在她委託蕓賞珠寶公司負責人嚴嘉慧向郭女取回鑽石時，卻拿出「當票」，想要吞掉她的財產。

洪淑玲主張，經人轉交803萬元彰化銀行支票給郭新政，她只返還6.29克拉的主鑽石，鑽戒剩餘的K金戒台和上頭另2顆小鑽石仍遭侵吞不還。沈昊諺雖然與洪淑玲和解，但洪女只獲賠650萬元，她認為這是因郭新政的不法行為釀成，因此要求郭女賠153萬本息。

高院認為，郭新政替沈家民代償大千當舖的典當款時，並不知道這批鑽石不是沈的，她因代償而對沈取得代墊借款債權，依法規定可主張善意取得擔保質權，在她代墊借款債權受清償之前，有理由拒絕返還鑽石，沒有不法侵害洪女所有權。

郭新政、潘仲達因犯行使業務登載不實文書罪，遭高院各判4月、3月徒刑，得易科罰金確定，但高院民事庭認為此行為和洪淑玲主張郭女侵害鑽戒所有權無因果關聯。另鑽戒當初由沈昊諺拿到大千當舖典當時，由當舖將主鑽石與戒台拆開秤重再包封，之後沈與郭新政再到大千當舖贖回鑽石時，也是由沈家民與當舖人員清點。因大千當舖、沈昊諺都不能證明戒台和小鑽石當初確實與主鑽石一併交給郭女，無法證明是因郭女造成戒台和小鑽石損失。

郭新政。圖／聯合報系資料照片
郭新政。圖／聯合報系資料照片

鑽石 郭新政 李新

延伸閱讀

沒有名字的女人：中國布依族千里尋親記，團圓故事背後的人口拐賣案

讓頂級客打造自己的鑽！LV再度推出巨鑽原石Sethunya

陸首鋼科幻之城 宣示10年打造

陳零九下跪求婚 鑽戒盒藏驚喜喊「我很務實」

相關新聞

台新銀理專監守自盜3億 黃天牧震怒：光罰款還不夠

台新銀昨爆出理專盜領客戶款項長達十年，涉案金額近3億元，盜領金額是史上新高，震驚社會。金管會主委黃天牧今早談到此案，罕見...

6.29克拉鑽戒主人提告討153萬元 郭新政獲判免賠確定！

精品業者洪淑玲結識「沈記玉飾」小開沈昊諺（原名沈家民），沈藉口有客戶要買鑽石，可代售她的6.29克拉鑽戒，她交付鑽戒，沈...

台新銀理專弊案 黃天牧怒：「深惡痛絕」

台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，金管會主委黃天牧今（16）日上午針對理專弊案，兩度以四字「...

萬華貪警收賄判刑13年逃亡 北檢沒收10萬保金準備通緝

台北市警萬華分局前西園派出所警員江仁佐向轄區天九牌職業賭場業者收賄，依貪汙罪判處有期徒刑13年，褫奪公權5年定讞；台北地...

柯文哲批聯開案地主是「都市蟑螂」 北檢不起訴

台北市長柯文哲針對捷運信義安和站聯開案一小塊土地無法徵收，指地主是「都市蟑螂」，黃姓地主認為名譽受損，控告柯公然侮辱；台...

台新銀理專弊案懲處 金管會：罰款提高、主管連坐

台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，針對理專弊案，金管會主委黃天牧在立法院財委會答詢時表示，會...

理專A錢一再發生 黃天牧下令重罰、主管連坐

再傳理專挪用客戶款項弊案，台新銀行理專涉嫌挪用客戶資金，金額高達近3億元，對於理專A錢案件一再發生，金管會主委黃天牧今(...

病患恐嚇要殺害女護理師 法官依違反醫療法判刑2月

林姓男子被控於今年8月間，到台市安南區安南區診所進行血液透析後，林不願由女護理師收針，涉嫌對她說會拿刀殺害她，使女護理師...

影／台新銀理專盜領近3億 金管會主委：深惡痛絕

台新銀行某理財專員涉嫌盜領客戶資金近3億元，對此金管會主委黃天牧上午前往立法院備詢時表示，針對類似案件「深惡痛絕」。

買房、開賓士…理專盜客戶3億 落網稱全虧光

台新銀行中和分行高階理專周姓男子利用與三名大客戶老交情，在規畫對方理財專案時趁機侵吞三人帳戶資金，十年來盜走三億元花用，...

生活法律／撿到錢財暗收下 恐涉侵占

錢財人見人愛，忽然冒出意外之財真是喜從天降嗎？有女藝人上月底接到銀行電話指有人匯錢，隨後帳戶「空降百萬」，她擔心出事而將...

台新銀行理專涉10年盜3億 北檢今晚聲押禁見

台新銀行中和分行高階理財專員周勵宏，涉嫌盜走客戶存款3億元，警方今晨逮人送辦，檢方深夜11時許向法院聲請羈押禁見周。

熱門新聞

高市警臉書30年同場景對照 2帥警是父子討論破表

影／三機車不禮讓十字路口撞一團 網諷：相逢自是有緣

銀行理專侵吞客戶3億元 客戶身故家屬才發現

台南爆警察吃案？警打臉：孫子騙阿公錢的苦肉計啦！

涉監守自盜3億 台新銀行理專移送北檢複訊

台新銀理專監守自盜3億 黃天牧震怒：光罰款還不夠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。