萬華貪警收賄判刑13年逃亡 北檢沒收10萬保金準備通緝

台北市警萬華分局前西園派出所警員江仁佐向轄區天九牌職業賭場業者收賄，依貪汙罪判處有期徒刑13年，褫奪公權5年定讞；台北地檢署日前傳喚江發監執刑，江未到案，執行科檢察官已聲請沒收江的10萬元保金獲准，近日發布通緝。

台北地檢署執行科收到有罪確定判決後，傳喚江發監執行，江未到，北檢再囑託新北、彰化2地檢署傳喚、拘提江，江仍未到，檢方認為江已逃匿，日前聲請沒收江10萬元保證金獲法院裁准，近日對江發布執行通緝令。