台新銀行理專涉10年盜3億 北檢今晚聲押禁見

警方逮捕涉嫌侵吞客戶三億元的周姓銀行理專。記者廖炳棋／翻攝 台新銀行中和分行高階理財專員周勵宏，涉嫌盜走客戶存款3億元，警方今晨逮人送辦，檢方深夜11時許向法院聲請羈押禁見周。

檢方指出，周涉嫌盜用客戶帳戶款項的金額龐大，犯罪嫌疑重大，涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

警方調查，41歲周姓男子涉嫌從2010年6月起，利用擔任銀行理專機會，推銷基金、股票、債券及其他衍生金融商品，或私下協助客戶投資等機會，要求客戶用印、簽名多張空白出款單，再把客戶帳戶內金錢匯至親友帳戶內，製造資金斷點後匯回自己名下。

警方本月12日接獲銀行報案，今天清晨在新北市三峽區逮捕周，查扣一輛賓士汽車、銀行存摺25本、信用卡20張、手機12支、金融卡6張、筆記型電腦5台及文件1批贓證物。

檢警調查，周挪用至少3名老客戶帳戶款項，將相關款項匯至至胞弟、胞妹、朋友帳戶，以網路銀行調度金錢投資股票、期貨，因投資虧損重大、資金缺口無法填補，因其中1名老客戶亡故，家屬整理帳戶發現異狀，向銀行反應後案件才曝光。

警方依業務侵占、違反銀行法特別背信罪（不法獲利金額超過1億元）、洗錢防制法、詐欺、偽造私文書等罪嫌，於今晚6時將周移送北檢，檢察官今晚開庭偵訊後向法院聲押禁見。

台新銀行表示，本案如有損及客戶權益，會負責保障客戶權益，涉案者依法究辦，絕不寬貸。

【中央社台北15日電】

台新銀行高階理財專員周姓男子，疑為填補長期投資虧損，盜領經手客戶資金達新台幣3億元。警方今天依銀行法特別背信等罪將周男移送台北地檢署偵訊。檢察官訊後將他聲押禁見。

檢警查出，41歲的周男疑因長期投資炒期指虧錢，為填補投資虧損金額，藉推銷金融商品或藉口私下協助客戶投資之際，假藉方便業務作業為由，請客戶先在空白出款單用印、簽名，私下將客戶帳戶金額匯至自己親友銀行帳戶，最後再匯回自己名下帳戶。

警方初估受害者有3人，分別財損為2.4億元、5000萬元和1000萬元。

一名客戶日前致電銀行確認金額是否匯入帳戶，銀行內部稽核才發現周男竟異常從自己帳戶匯款給客戶，進一步清查發現周男所經手客戶有資金異常外流情況，12日緊急通報金管會並向刑事局報案。

北檢昨天指揮刑事局拘提周男到案，並傳喚被害人製作筆錄。刑事局今天依涉業務侵占、銀行法特別背信罪、洗錢防制法、詐欺、偽造私文書等罪嫌，將周男移送北檢偵辦。檢察官訊後向法院聲請羈押禁見。