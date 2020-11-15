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外籍男子酒醉闖高鐵 毆警遭送辦妨害公務

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

昨天晚間21時35分，一名塞爾維亞籍男子Cekic，要進高鐵台北站時，因為酒醉與站務人員爭吵，鐵路警察局員警趕到現場，又出手攻擊警員，事後遭警方以妨害公務罪送辦。

鐵警局台北所昨天晚間接獲通報，一名外籍男子持實名制的高鐵記次票卡要進站搭乘高鐵，但因為他拿的是鍾姓妻子票卡，因此遭站務人員阻止入站，外籍男子不滿與站務人員爭執，站務人員趕緊通報警方到場。

警方到場後，塞爾維亞籍男子Cekic因為酒醉情緒失控向警方攻擊，警員鄒叡昇右臉被毆，導致紅腫受傷；另警員曾煒哲嘴唇遭擦傷，Cekic旋遭警員鄒叡昇逮捕。

Cekic被帶回警局後，因為酒醉不醒，鍾姓妻子隨即趕到警局照顧，Cekic醒後製作筆錄，今天傍晚依妨害公務罪嫌移送台北地檢署。

鐵路警員遭毆受傷。記者廖炳棋/翻攝
鐵路警員遭毆受傷。記者廖炳棋/翻攝

高鐵 妨害公務 塞爾維亞

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