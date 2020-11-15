聽新聞
test
0:00 / 0:00
外籍男子酒醉闖高鐵 毆警遭送辦妨害公務
昨天晚間21時35分，一名塞爾維亞籍男子Cekic，要進高鐵台北站時，因為酒醉與站務人員爭吵，鐵路警察局員警趕到現場，又出手攻擊警員，事後遭警方以妨害公務罪送辦。
鐵警局台北所昨天晚間接獲通報，一名外籍男子持實名制的高鐵記次票卡要進站搭乘高鐵，但因為他拿的是鍾姓妻子票卡，因此遭站務人員阻止入站，外籍男子不滿與站務人員爭執，站務人員趕緊通報警方到場。
警方到場後，塞爾維亞籍男子Cekic因為酒醉情緒失控向警方攻擊，警員鄒叡昇右臉被毆，導致紅腫受傷；另警員曾煒哲嘴唇遭擦傷，Cekic旋遭警員鄒叡昇逮捕。
Cekic被帶回警局後，因為酒醉不醒，鍾姓妻子隨即趕到警局照顧，Cekic醒後製作筆錄，今天傍晚依妨害公務罪嫌移送台北地檢署。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言