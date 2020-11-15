新郎控婚宴公司6大缺失 他不和解原能免費變付42萬

高雄施姓男子指控委請高雄一間會展公司辦婚禮，卻出現取餐動線不良等6大缺失，害他花錢另補請婚宴，提告求償98萬多元；高雄地方法院法官認為，施無法具體舉證瑕疵，駁回請求，且他不接受業者提出免費加另賠8萬的和解條件，所以業者主張他尚未支付這場款項42萬，判施仍要給付，可上訴。

施姓男子主張，他2017年12月間跟會展公司成立婚宴契約，同月24日提供婚宴服務，不料當天卻出現瑕疵，包括第1，無標準作業流程（未提供契約文件、未確實訓練承辦人員、未確實點交餐點分量、未彙整需求並逐項確認、未督導供餐情形、未規劃其他備案、未全程保持聯繫）；第2，取餐動線設計不良；第3，無長輩桌之隨桌服務員先行上菜；第4，無新餐盤替換及無衛生紙、無冰桶、無素食標示；第5，服務人員不足且經驗不足；第6，餐點分量不足且未充分加熱。

施姓男子強調，這些瑕疵害他花13萬多元補請婚宴，名譽權還受損，應賠85萬精神慰撫金，會展公司共應賠償98萬4652元。

會展公司供稱，僅「素食無標示」確實瑕疵，沒依契約，但也主張，施姓男子都還沒給付約定金額46萬3260元。

法官依施姓男子所列的瑕疵表，發現例如欠缺標準作業流程、取餐動線設計不良、服務員經驗不足等，契約中根本沒具體內容的約定，無冰桶及無衛生紙則當場有即時補正，施也無法舉證餐盤數量跟契約不符，僅素食標示部分業者承認未依約定，但已扣除4000元費用，其餘施男都沒舉證瑕疵或沒履行，駁回所有請求。