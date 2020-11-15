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涉監守自盜3億 台新銀行理專移送北檢複訊

中央社 / 台北15日電

台新銀行高階理財專員周姓男子疑為填補長期投資虧損，竟盜領經手客戶資金達新台幣3億元。刑事局昨天循線逮捕周男，今天晚間依業務侵占等罪嫌移送台北地檢署偵訊。

檢警查出，41歲的周男在台新銀行任職財務理專10年，因長期投資炒期指虧錢，為填補投資虧損，藉推銷金融商品或藉口私下協助客戶投資之際，假借方便業務作業為由，請客戶先在空白出款單用印、簽名。

檢警調查，周男以他人帳戶製造資金斷點，私下將客戶帳戶金額匯至自己親友銀行帳戶，最後再匯回自己名下帳戶。警方初估受害者有3人，分別財損為2.4億元、5000萬元和1000萬元。

台新銀行日前接獲一名客戶致電要確認金額有無匯入帳戶，經內部稽核才發現周男竟異常從自己帳戶匯款給客戶，進一步清查發現周男所經手客戶有資金異常外流情況，且盜領金額高達3億元，12日緊急通報金管會並向刑事局報案。

台北地檢署昨天指揮刑事局拘提周男到案，並查扣一部賓士汽車及銀行存摺、信用卡20張等贓證物。周男在警詢時表示，相關資金已填補投資虧損及購買賓士車等奢侈品。

刑事局今天訊後依涉業務侵占、違反銀行法特別背信罪、洗錢防制法、詐欺、偽造私文書等罪嫌，將周男移送北檢偵辦。

台新銀行高階理財專員周姓男子（中）疑為填補長期投資虧損，竟盜領經手客戶資金達新台幣3億元，刑事局循線將他逮捕，15日晚間依業務侵占等罪嫌移送台北地檢署偵訊。中央社
台新銀行高階理財專員周姓男子（中）疑為填補長期投資虧損，竟盜領經手客戶資金達新台幣3億元，刑事局循線將他逮捕，15日晚間依業務侵占等罪嫌移送台北地檢署偵訊。中央社

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